El Gobierno central veta la comparecencia de Aemet en la comisión de la DANA del Ayuntamiento de Valencia

Primero fue la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ahora, la Aemet. Ningún responsable de la agencia adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comparecerá este lunes en la segunda sesión de la comisión para la reconstrucción tras la DANA del Ayuntamiento de Valencia.

El Ministerio, y en concreto desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, han remitido este lunes al consistorio un comunicado para descartar la comparecencia del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, en la segunda jornada de esta comisión.

La corporación local que dirige María José Catalá había solicitado la intervención de Núñez, así como de otros diez comparecientes, para que expusiera lo ocurrido el pasado 29 de octubre en el que murieron 224 personas a consecuencia de la riada en la provincia de Valencia.

Pero apenas unas horas antes de su comparecencia, el Gobierno central ha enviado un escrito en el que explica que atendiendo a las "convocatorias cursadas a distintos funcionaros que pueden aportar información relevante para el análisis y diagnóstico del alcance de la DANA" ponen a disposición del Ayuntamiento "los datos que pueden ser requeridos en soporte escrito".

En definitiva, que la documentación e información que pudieran ofrecer los comparencientes serán enviados a la comisión por escrito, pero descarta la intervención de ningún funcionario de la agencia.

"Asimismo, cualquier ampliación o detalle relacionado con los mismos será enviado igualmente en cuanto sea solicitado", continúa la misiva, firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente.

"En el caso de la información que hubiese sido trasladada verbalmente en el transcurso de las sesiones del CECOPI, será requerida a este organismo para su puesta a disposición en cuanto sea recibida", concluye el escrito del Ministerio.

Ausencia de la CHJ

La semana pasada, cabe recordar, ya se produjo una ausencia destacada en la primera sesión de la comisión: ningún representante de la CHJ asistió.

Desde la Confederación alegaron que el consistorio reclamó la participación de la jefa de Servicio de Dirección Técnica, Clara Estrela, alta funcionaria del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

No obstante, explicaron que la representación de la Confederación correspondía a su presidente, Miguel Polo. Y, dado que el Ayuntamiento no reclamó su presencia, no asistió nadie a la cita, si bien subrayaron que estaban a favor de la comisión y se ponían a "disposición" para "aclarar cualquier consideración".

Con todo, desde la corporación local procedieron a solicitar la comparecencia de su presidente para la última sesión de la comisión de la DANA en el Ayuntamiento, prevista para el próximo 20 de enero.