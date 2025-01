Las cabalgatas de la DANA: los Reyes Magos recorren la zona cero y dejan en Paiporta regalos solidarios del País Vasco

La visita de los Reyes Magos ha tenido un significado especial este domingo en los municipios valencianos devastados por las riadas del pasado 29 de octubre. Una comitiva impulsada por las Cámaras de Comercio recorrió toda la zona cero.

La ilusión de los más pequeños al contemplar a sus majestades de oriente permitió olvidar por unos momentos el drama sufrido. 224 personas perdieron la vida. Hay 3 desaparecidos todavía. Más de 125.00 hogares sufrieron la fuerza del agua.

Paiporta, el municipio con mayor devastación y número de muertes, un total de 45, celebró este domingo una humilde cabalgata gracias a la solidaridad de otros puntos de España.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Paiporta, durante el recorrido se han repartido juguetes y otros regalos solidarios, de los que "una gran cantidad" han sido donados desde el País Vasco.

"Por eso decimos que los ha traído el propio Olentzero", ha ironizado el consistorio en declaraciones recogidas por Europa Press en alusión al personaje de la tradición navideña vasca, a la vez que ha agradecido el apoyo recibido.

La cabalgata de Paiporta ha tenido como protagonistas al pueblo, las asociaciones vecinales y los voluntarios que ofrecieron su ayuda tras la catástrofe.

"Gracias a la solidaridad y la colaboración de entidades y asociaciones, en el pueblo se están disfrutando de espectáculos a coste cero", ha explicado la administración local.

La comitiva ha acabado este año fuera del Auditorio municipal, como es tradición, porque el edificio "aún no está habilitado del todo" y presenta daños causados por las inundaciones.

No obstante, los trajes que han lucido los Reyes Magos, representados por ciudadanos de Paiporta, sí han sido las mismas vestimentas que otros años. "Se salvaron porque se almacenaban en oficinas situadas en las plantas altas del Auditorio", explicó el Ayuntamiento.

Recorrido por la zona cero

A primera hora de la tarde ha comenzado una cabalgata a recorrer el Camí Reial de la comarca de L'Horta Sud, que pasa por siete municipios damnificados por las riadas: Llocnou de la Corona, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja y Albal.



Se trata, según la información recogida por la agencia Efe, de una iniciativa organizada por las cinco Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, lideradas por la de Alicante, en colaboración con la Generalitat y con la adhesión de los Ayuntamientos por los que discurre.



La comitiva real la han formado siete carrozas, encabezadas por la de los voluntarios de Alicante Gastronómica Solidaria, que han repartido turrón y chocolate, aunque la mayor emoción la han despertado el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar tras haber llegado desde Oriente.



La comitiva de los Reyes Magos ha repartido por los siete municipios 13.000 porciones de turrón de Xixona y Alicante; 65.000 chocolatinas; 3.350 kilos de caramelos y golosinas; un millar de juguetes y raciones de roscones, todo ello acompañado por las bandas de música de estas poblaciones.



Ante del comienzo de la cabalgata, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha destacado que han buscado "echar una mano a estas poblaciones que han sufrido tanto", sobre todo a los niños, a quienes han querido traer los dulces, turrones y juguetes de Alicante y trasladar "un poquito de alegría".



Ha destacado la colaboración de todas las instituciones para ayudar a las personas necesitadas y se ha comprometido a que esta cabalgata regrese el año que viene si para entonces todavía hace falta, pues le han pedido que no se olvide a estas poblaciones y no lo van a hacer.



El presidente de la Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha indicado que impulsar esta cabalgata solidaria en este día tan especial era "lo que tocaba" y ha asegurado que esta zona va a "salir hacia adelante" tras la catástrofe y lo va a hacer "con la mayor rapidez posible".



La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha afirmado que "el Camí Reial se ha convertido en un camino más real que nunca", donde Melchor, Gaspar y Baltasar llevan la ilusión "a tantos pequeños que han sufrido el gran impacto de la riada".



La vicepresidenta ha agradecido el trabajo de las Cámaras de la Comunitat Valenciana y de Alicante Gastronómica estas semanas y ha subrayado: "No vamos a soltar la mano de los ciudadanos porque hoy, en especial esta noche, mañana y todo el tiempo que sea necesario, vamos a estar junto a ellos".