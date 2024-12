Un joven denuncia una brutal agresión homófoba en Valencia: "Nos pegaron una paliza, yo pensaba que me moría"

Brutal agresión homófoba la que sufrieron dos jóvenes este fin de semana en Valencia. Uno de ellos, Manuel, denuncia en sus redes sociales la pesadilla que vivieron él y Andy, su compañero de trabajo: "Nos pegaron una paliza, yo pensaba que me moría".

Manuel se muestra con la cara magullada y una férula en su nariz después de que le propinasen un golpe: "Esto es el resultado de una agresión por una paliza. Ha ocurrido este domingo a las 6:30 horas en el cruce de la calle Linares con Avenida del Cid, enfrente del parque del Oeste. Me han roto la nariz; a mi amigo la cuenca de uno de los ojos".

"Son cosas que ves en las noticias, pero que nunca piensas que te van a pasar. Yo pensaba que me moría", asegura, con los ojos llenos de lágrimas. "No sabéis cómo me acuerdo ahora del chico que mataron, Samuel", lamenta.

"Recuerdo que era un grupo de cuatro chicos, de unos 20 años, vestidos de chándal y con patinete eléctrico. Estaban sentados en un banco y nos llamaron julandrones. Luego, nos han alcanzado, nos han cogido por atrás, nos han tirado al suelo y nos han empezado a dar patadas. He conseguido salir como he podido. Me he escondido debajo de un coche y he podido llamar a la policía", relata.

Andy, el otro joven herido, se encuentra en el hospital a la espera de que le operen la cara. "Ha venido hasta su madre desde Canarias", cuenta Manuel. Se le percibe nervioso y preocupado por si su amigo estará bien, al que desea ver y dar un abrazo.

Captura de la zona donde ocurrió la agresión homófoba a Manuel y Andy, en el cruce de la calle Linares con Avenida del Cid. EE

"Yo miraba a Andy y no daba crédito", expresa destrozado entre lágrimas. Describe que vio toda la cara de su amigo "llena de sangre" y que no podía abrir los ojos.

Manuel tampoco puede quitarse de su cabeza el momento de la terrible agresión: "He salido con miedo a que me encontrasen". Después, pudo acudir a comisaría y llegar hasta el hospital.

A pesar de lo ocurrido, agradece los mensajes que ha recibido en las últimas horas y la difusión que se le ha dado. "Emocionado por todo el cariño. Tengo muchísimos mensajes", escribe en su perfil.