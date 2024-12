La Generalitat anuncia el sueldo del vicepresidente Gan Pampols: cobrará finalmente 84.050 euros

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, cobrará finalmente por desempeñar su cargo 84.050,70 euros anuales.

Pese a que el teniente general acreditó a EL ESPAÑOL que su último salario en el Ejército fue de 92.000 euros, la Generalitat ha rebajado sus emolumentos y ha publicado la cifra exacta de su sueldo. La información llega ante las especulaciones y los datos inexactos que se han barajado en los últimos días.

El vicepresidente pertenece a la Administración Militar, es decir, a la Administración General del Estado. Desde antes de retirarse había consolidado unos derechos administrativos correspondientes a sueldo, trienios y complementos, que sumaban los 92.000 euros.

"Cuando yo pasé a la situación de reserva, es decir, cuando acabé mi último puesto en activo aquí, yo tenía unos derechos administrativos consolidados. Esa cantidad retributiva mía, correspondiente a 2019, era de unos 92.000 euros. Luego pasé a mi situación de retiro", explicó en una entrevista a EL ESPAÑOL.

Preguntado por cuál iba a ser su retribución como vicepresidente, Gan Pampols respondió: "Si usted me pregunta si yo negocio mi salario, no. Yo no he negociado mi salario. A mí me dijeron, ¿cuál fue su último puesto administrativo nativo? Este. ¿Puede usted demostrarlo? Claro. Le pedí al Ministerio de Defensa que me hiciera un certificado, me lo dio y se lo di a la Generalitat".

En esta línea, el teniente aseveró: "Estamos hablando de mis derechos retributivos consolidados del año 2019. Si vieran cuáles son en el año 2024, se llevarían un susto. Desde el año 19 hasta ahora se han producido sucesivos aumentos de salario y se ha producido una revaluación automática de acuerdo con el IPC".