El monumental cabreo de una vecina de Aldaia afectada por la DANA: "Si le da un infarto a mi hija, ¿qué hago?"

Momentos de tensión, rabia y tristeza. Sobre todo de dolor, mucho dolor. Son los diferentes estados de ánimo que se vivieron en el primer pleno del Ayuntamiento de Aldaia tras la riada, celebrado en el teatro del mercado municipal el pasado miércoles.

Los vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de expresar sus quejas a la corporación municipal. Los testimonios son estremecedores ante la catástrofe que han sufrido los vecinos de este pueblo. Pero el monumental cabreo de una mujer dejó atónitos a los presentes en la sala.

"Tengo la voz del policía que me contestó. La tengo grabada. Llamé tres veces y me decían 'señora, tranquilícese que no es para tanto'. Si me dicen lo que va a pasar, me voy a Valencia, pero me condenaron a quedarme en una isla. Esto es desesperante. Llamé tres veces. Por seguridad", expresó esta madre, con la voz entrecortada y rota de dolor.

"Mi hija necesita una máquina para que no le dé un infarto y se fue la luz. Si le llega a dar un infarto a mi hija, ¿qué hago? Cojo un rifle y me cargo al primero que tengo al lado, después al de Valencia y después me cargo al de Madrid. En ese orden", espetó a los concejales de Aldaia.

"Pero esto me ha tocado las narices. Porque me han tocado a mi familia. Y a mi familia no la toca nadie. Nadie. ¿Quieres que te diga todas las pastillas que me tomo?", prosiguió alzando la voz, cabreada.

"Por mi pueblo"

Esta semana también se ha conocido la decisión de una concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aldaia. Paula García comunicó su baja del partido a consecuencia de la "pésima gestión" de la catástrofe de la DANA que han realizado "en general" las distintas administraciones.

"Me he dado de baja del PP porque soy del PP, porque no puedo darme de baja del PSOE porque no soy afiliada", avanzó al Levante-EMV.

El propósito de García es pasar ahora al grupo de los no adscritos: "Mientras el pueblo esté con fango en las calles no me voy a ir. Yo aquí estoy por mi pueblo". Más tarde, su intención es seguir con su vida fuera de la política, tal y como aseguró.

"El fin de semana pasado comuniqué a mi portavoz que había tomado la decisión de irme del grupo municipal y he enviado la carta de baja de la afiliación", afirmó.

Primer pleno municipal del Ayuntamiento de Aldaia tras la DANA. EE

La exconcejala popular lamentó que el gobierno municipal -en manos del PSPV- "ignorase" sus iniciativas. "Esto aún no lo he contado, pero el jueves 31 -dos días después de la DANA- me fui a una zona del barrio del Cristo, donde allí sí que había internet, porque aquí -en Aldaia- estábamos incomunicados", relató.

"Desde ese lugar me puse a intentar contactar con todo el mundo para enviar maquinaria, mientras yo estaba limpiando una casa con amigas, pero veía que en las calles hacía falta maquinaria para quitar el fango y los muebles y vehículos apilados. Y me hice con gente", prosiguió.

En este sentido, criticó la "inacción" del Ayuntamiento que, pese a que hay personas que "dieron opciones" de tareas a realizar, no lo hizo ni tampoco "dio soluciones".

Al trascender la información de su baja, asegura que únicamente contactó con ella una persona de la Diputació, con la que no pudo hablar. El portavoz municipal estaba al tanto de la decisión que iba a adoptar y "no me ha echado bronca", manifestó.

No a la reelección

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aldaia, Jesús Soto, no optará a la reelección en las elecciones municipales de 2027 tras la "falta de dignidad política" que ha visto en la gestión de la DANA, que según ha indicado a Efe le ha "quitado las ganas" de seguir con esta vocación.

El grupo municipal al inicio de esta legislatura tenía cuatro concejales y una de ellas, Paula García, se dio de baja y ha pasado a ser no adscrita al considerar que el PP ha "abandonado a sus votantes" en esta catástrofe.

Varios niños pasean por una calle de Aldaia tras salir del colegio, imagen de archivo. Europa Press / Alejandro Martínez Vélez

Soto ha indicado que el alcalde de su localidad, Guillermo Luján, del PSPV-PSOE, "no estaba en el sitio en el que tenía que estar" el 29 de octubre, cuando había alerta roja por lluvias torrenciales, pero tampoco el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "estaba donde tenía que estar" en las horas iniciales.

También ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de haberse dedicado en las horas posteriores de la tragedia a buscar el "rédito político" y a intentar "perjudicar al de enfrente", en un "juego" que no entiende.

"Es que están haciendo todos lo mismo, y esa falta de dignidad política es lo que a mí me ha hecho tomar estas decisiones", ha afirmado Soto.

El portavoz popular ha señalado que entiende la decisión de su compañera de partido de darse de baja, pero no comparte "las maneras, porque al final el pueblo de Aldaia ha votado unas siglas, no a unas personas concretas, de forma que debería haber entregado el acta".

Soto ha considerado que, en su caso, "por responsabilidad y por coherencia", tiene que seguir representado a las siglas de su partido y mantenerse como portavoz municipal lo que resta de legislatura, pero no se presentará a las próximas elecciones después de ver a "unos y otros tirándose las culpas".

El portavoz popular lleva desde el inicio de esta legislatura en el Ayuntamiento de esta localidad de 33.000 habitantes del área metropolitana de Valencia.

Y ha afirmado que entró "con muchísima ilusión" en la política local, porque le gusta la gestión, pero esa ilusión se ha ido "apagando" al ver actitudes como la del alcalde, "que no sale del 'y tú más'".