El PSOE califica a Mazón como presidente "antisistema y fallido", exige su dimisión y pide un Consell de carácter técnico

La secretaria general del PSOE valenciano y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha vuelto a pedir este sábado la dimisión del presidente de la Generalit Valenciana, Carlos Mazón, porque se ha convertido en un presidente "antisistema y fallido".

"No, señor Mazón, lo que ha fallado no es el sistema de emergencia, porque la Generalitat Valenciana no es una institución fallida, quien ha fallado es usted, un presidente incapaz y negligente", ha criticado Morant en una comparecencia ante los medios desde la sede del PSOE valenciano.

Morant ha subrayado que el Gobierno valenciano debe "iniciar un proceso de destitución" y "romper la coalición negacionista" con Vox. Por ello, ha asegurado que "todos los partidos debemos ser generosos y responsables, también el PP" para facilitar el cese de Mazón cambiándolo por un presidente "técnico" que lidere un "Consell técnico" que esté centrado en la reconstrucción. Y ha reiterado que "debe dejar al margen a Vox".

"Debe ser un Consell que gobierne la transición, y en cuanto se recupere la normalidad se tienen que convocar elecciones en la Comunidad Valenciana para que recupere sus funciones en plenas facultades", ha añadido.

Morant ha defendido que el Gobierno anterior de la Comunidad Valenciana -el liderado por el socialista Ximo Puig- "sí nos protegió de la pandemia y también de la DANA" que golpeó la región en 2019. "Los valencianos deben sentir que se les protege", ha asegurado Morant, quien ha instado a Mazón a que su prioridad sea el "rigor y la confianza" y no "su supervivencia". "Por eso tiene que irse", ha vuelto a reclamar.

En la peor catástrofe natural de la historia de la Comunidad Valenciana, que ha acabado con la vida de al menos 217 personas y ha destrozado familias, proyectos de vida y ha dejado un rastro de dolor, desolación y abatimiento, Morant ha ofrecido al PSOE como alternativa al PP en la región.

