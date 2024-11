El reto de la gestión de residuos en los municipios afectados por la DANA: la Generalitat trabaja con 2.500 toneladas diarias

A la mañana siguiente de que la DANA arrasara muchos de los municipios de la provincia de Valencia, las calles ya estaban repletas de muebles, enseres personales y todo tipo de restos de aquellas cosas que, hasta las inundaciones, llenaban las casas de miles de valencianos.

Ahora, después de la primera semana de emergencia por los destrozos, la Generalitat Valenciana ha comenzado la siguiente fase de la actuación en favor de la ciudadanía con la retirada de las montañas de escombros que recorren las localidades.

A partir de los datos que proporcionó la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la administración pública se enfrenta al reto de gestionar 2.500 toneladas diarias de residuos que cada día se retiran en los municipios afectados por la DANA.

No únicamente debe afrontar la retirada de todos los residuos para poder hacer la vía transitable y evitar problemas de salud pública, sino que también es imprescindible encontrar un lugar en el que depositar todos esos restos.

En un primer momento, la Generalitat autorizó el pasado lunes que los ayuntamientos de los municipios afectados pudieran transportar y apartar los residuos tanto de los inmuebles como los automóviles a solares periféricos de los propios municipios dado que muchas calles continúan repletas de escombros cubiertos de barro.

Todos los residuos de gran tamaño como los coches destrozados o los muebles del interior de las viviendas, además de restos vegetales como cañas, mezclas indeterminadas de residuos sólidos urbanos y envases aún recorren muchas localidades.

Por tanto, desde la administración pública valenciana se ha autorizado que esos restos y residuos sean transportados temporalmente y como medida "excepcional" hasta vertederos o canteras.

En el comunicado que emitió la Conselleria, se especifica que "los acopios serán trasladados por camiones durante la noche al vertedero de Los Hornillos y, en el caso de que sea necesario, también al de Guadassuar, así como a canteras autorizadas".

Vehículos afectados por la DANA en Catarroja, Valencia. EFE/Manuel Bruque

Fases

El plan de gestión de residuos en los municipios afectados en la provincia de Valencia se llevará a cabo en diferentes fases según ha informado la Generalitat.

En primer lugar, se llevará a cabo una recogida y amontonamiento de los restos en puntos concretos, como son los solares mencionados previamente; para después facilitar su transporte a través de camiones de grandes dimensiones.

Un plan que ha tardado en ejecutarse en un primer momento pese a la reclamación de los afectados porque era complicado acceder hasta ciertas zonas de localidades como Paiporta, Catarroja o Massanassa, entre muchas otras.

En el caso de Alfafar, uno de los municipios que resultó más afectados por la DANA, de cara a favorecer la recogida y gestión de los residuos, se habilitó el campo de fútbol municipal para acumular esos escombros.

La empresa pública Tragsa está siendo la encargada de la gestión de esos residuos en el municipio a partir de su maquinaria pesada en colaboración con Agentes Medioambientales.

Ubicaciones

En cuanto a las ubicaciones en las que se depositarán los residuos, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental firmó siete autorizaciones provisionales con carácter urgente para el acopio de lodos.

Zona habilitada para los residuos de la DANA en Castellar, Valencia. Eduardo Manzana / Europa Press

Se trata del depósito de los residuos en canteras de nueve municipios de la provincia de Valencia, las cuales han ofrecido sus instalaciones junto a otra decena de espacios para vehículos.

Desde el comienzo de las tareas de limpieza, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los equipos de recogida son las dificultades de acceso a las calles más afectadas de los municipios.

Con el objetivo de mitigar lo máximo posible las dificultades de acceso a las zonas, desde Medio Ambiente se ha buscado una alternativa con el menor impacto ambiental posible.

Para ello, se ha habilitado el depósito de los residuos en las canteras de Barranco Lerón y Moliner en Llaurí, la cantera Carasoles en Ribarroja, Les Llomes en Bétera junto a una parcela colindante en Náquera, Estivalis en Atzeneta d'Albaida, Girtal en Corbera, Sierra Grossa en Bellús y la cantera de Buñol.

La decisión de trasladar y depositar los residuos a las canteras habilitadas está fijada en el marco legal que regula la gestión de residuos en las situaciones de emergencia que puedan surgir como las inundaciones por la DANA.

El Consell se ampara en que el articulado de la ley 7/2022 otorga a la Generalitat la capacidad de tomar medidas excepcionales "para garantizar la seguridad y la salud pública en casos de catástrofes naturales".

"Trabajo coordinado"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dado cuenta del trabajo que está realizando el equipo de Medio Ambiente de cara a la gestión de los residuos en las calles.

"Están trabajando en el traslado de todos los residuos, especialmente en las ciudades más gravemente afectadas", ha asegurado Bernabé sobre el equipo de Medio Ambiente, el cual ha calificado como "clave e imprescindible".

Según la delegada, se trata de un trabajo coordinado para actuar de la manera más rápida posible. "Estamos trabajando de forma muy coordinada con los operadores de residuos y con la Generalitat para intentar sacar cuanto antes todos los restos que quedan de residuos mezclados, tanto de residuos de grandes dimensiones como los pequeños", ha resaltado.

Con respecto a todo el material necesario para abordar la emergencia, ha destacado que los municipios transmiten al Cecopi las necesidades de maquinaria y se canalizan a través de la Dirección General de Protección Civil "para poder recibirlas y activarlas por todo el territorio español".

"El Centro Nacional de Emergencias (CENEM) es el centro que puede recoger toda esa información y pedir a todas las comunidades autónomas, por todo el territorio español, esa maquinaria que en estos momentos necesitamos de forma más urgente para la fase de emergencia en la que estamos", ha explicado Bernabé.

"Es una maquinaria más pequeña que recoja lodo, que recoja residuo más solidificado y que trabaje en esa línea. Todas esas prioridades están absolutamente coordinadas en este momento entre los municipios, el Cecopi y la Dirección General de Protección Civil", ha detallado.

Salud pública

La acumulación de fango, escombros y residuos de todo tipo puede comportar la transmisión de infecciones y la ingesta de alimentos en mal estado y dar lugar a una crisis de salud pública en las localidades afectadas.

‼️Es importante seguir las recomendaciones de Salud Pública para proteger tu salud tanto en tareas de limpieza, gestión de residuos o la preparación de alimentos



Sigues estas recomendaciones:👇 https://t.co/KaAhc0uwOe pic.twitter.com/BjLH5hJ928 — Emergències 112CV (@GVA112) November 4, 2024

En este sentido, la Dirección de Salud Pública emitió varias recomendaciones de seguridad para la población, las cuales comprendían medidas específicas sobre el consumo de agua y alimentos, sugiriendo evitar aquellos que pudieran estar contaminados por las inundaciones.

Además, también en cuanto al consumo de medicamentos, el presidente del MICOF, Jaime Giner, alertó de la necesidad de no hacer acopio de medicamentos ya que "no se sabe en qué estado han estado conservados y si se pueden o no administrar".

Por último, en estas labores de limpieza es imprescindible utilizar guantes y retirarlos antes de comer, usar el móvil o tocarse la cara; y usar mascarilla y protección ocular para evitar infecciones.