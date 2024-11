El desgarrador testimonio de una mujer que ha perdido a su familia en la DANA contra la consellera de Turismo

"He perdido a mi marido y a mi hija. Lo he perdido todo en mi vida. Considero que no ha sido un accidente". Esta es la desgarradora historia de Toñi, vecina de Benetússer, uno de los municipios más devastados por la DANA.

En una entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana, Toni, entre lágrimas, explicaba que su marido le decía que no se preocupara por el agua, que si el barranco se desbordara, "les avisaría".

Según su relato, se encontraban los tres en casa durante la fatídica tarde del 29 de octubre. Minutos antes de la riada, su marido, de 61 años, y su única hija, de 24, bajaron al garaje a por los coches. En ese momento se desbordó el barranco del Poyo y ambos desaparecieron. "Fue su trampa mortal".

Toñi, absolutamente desolada, explicaba en el programa que estuvo tres días sin saber nada de sus seres más queridos. "Bajé a buscarles, pero el agua ya llegaba a medio metro del patio. Luego llegó a los tres metros", contaba Toñi.

"No funcionó ningún teléfono cuando todo pasó. Han pasado cuatro días para recibir ayuda y las únicas ayudas han sido los vecinos y familiares. Hasta el tercer día no aparecieron los cadáveres. Tenía la esperanza de que salieran, pero no lo lograron", añadía.

En este sentido, esta vecina explicaba que en "Benetússer no llovió, pero un tsunami nos ha barrido a todos, nuestras vidas y nuestras familias". "Lo que han hecho con nosotros no tiene nombre".

Además, Toñi denunciaba que trabaja directamente para la consellera de Turismo del Gobierno valenciano, Nuria Montes, a la que ha criticado por llamarla "tras una semana". "Nunca se ha dignado a llamarme y me duele tanto porque ayer incineré a mi marido y a mi hija", afirmaba.

En esta línea, denunciaba que le había ofrecido un coche oficial para volver del tanatorio de Ribarroja. "Cómo no vamos a estar enfadados si lo único que hacen es tirarse las culpas unos a otros, ¿qué clase de personas inhumanas son?", afirmaba.

Exigir dimisiones

Ante sus palabras, la presentadora afirmaba que "todo aquel que tiene una responsabilidad tiene que dimitir". "Tiene que hacerlo desde el primero hasta el último. Que dimitan y que tengan la vergüenza de marcharse. Porque tienen mucho dolor a sus espaldas", concluía.

Desde la Conselleria de Turismo señalaron este miércoles que en el Departamento trabajan dos compañeras que han perdido familiares directos por la tragedia de la DANA y que este hecho se notificó oficialmente a la consellera el pasado lunes por la tarde.

"El martes por la mañana telefoneó a estas dos personas para transmitirles el pésame del gabinete de la Conselleria y ponerse a su disposición si necesitaban algo. La consellera nunca había hablado antes con ellas. Durante la conversación se limitó a escucharlas y a transmitir el pesar de todo el equipo por la tragedia", señalaron estas fuentes.

Al respecto, afirmaron que en ningún momento se hizo ningún ofrecimiento "más allá del apoyo de la Conselleria para lo que necesitasen".