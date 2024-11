Un empresario marcado por la desgracia: se vio afectado por el incendio de Campanar y sigue desaparecido desde el martes

Hay un desaparecido por la DANA en Valencia que ha vivido las dos grandes tragedias que han azotado a la ciudad en el último año.

Se trata del empresario valenciano José Luis Marín, fundador del Colegio Marni y del grupo Colegios Siglo XXI, la mercantil que aglutina cinco colegios y doce escuelas infantiles, entre ellos los reconocidos centros educativos de Mas Camarena.

Marín no responde a las llamadas de su familia desde el pasado martes y su entorno teme por su vida. Ese día fue a comer con unos amigos al restaurante Orza de Chiva, según diversas fuentes, y no se sabe nada de los tres desde entonces. El grupo salió del restaurante sobre las 18:00 horas, se montó en un vehículo Bentley y sus familias ya no han vuelto a saber nada de ellos.

En la comida también estaba Antonio Noblejas, ex director general de EDEM, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de la Comunitat Valenciana. La presidenta de EDEM es Hortensia Roig, hija del empresario valenciano Juan Roig.

Los dos estaban acompañados por Miguel Burdeos, fundador y dueño de SPB, la empresa que provee a Mercadona, y Vicente Tarancón, fundador de la marca deportiva Luanvi. Los cuatro figuran como desaparecidos.

Del incendio a la DANA

De los cuatro nombres, destaca el de José Luis Marín porque perdió seis viviendas en el incendio de Valencia que arrasó todo un complejo residencial del barrio de Campanar y acabó con la vida de diez personas el pasado mes de febrero.

El empresario desempeña la propiedad de las viviendas calcinadas a través de Inmobiliaria Marín Medina SL, una sociedad en la que es el accionista mayoritario y en la que también participa su familia.

"No ha habido ninguna tragedia personal en nuestras viviendas", explicó en ese momento el empresario a preguntas de EL ESPAÑOL. Marín rehusó a realizar más declaraciones al respecto.

Siete meses después, la adversidad ha vuelto a golpear a esta familia valenciana. Las alarmas saltaron cuando Marín y sus amigos empresarios no respondieron a las llamadas de sus familiares.

Finalmente, el centro educativo del que es propietario comunicó a la plantilla del centro educativo Mas Camarena la situación a través de un correo electrónico enviado el miércoles.

"En estos momentos tan difíciles para Valencia, sentimos confirmaos que seguimos sin tener noticias de don José. Ayer se fue a comer a Chiva con tres amigos. Y hemos perdido el contacto con ellos".

El correo pedía, "por favor, que no se difundan noticias falsas ni bulos". "Cuando tengamos noticias, que esperamos que sean buenas, os informaré por mail y en los grupos de los equipos directivos".

"Mañana hemos decidido suspender las clases, porque Paterna lo ha hecho y aunque no sabemos nada de Bétera, la situación es terrible en muchos puntos de nuestra provincia", señalaba el escrito, firmado por la familia Marín Medina.

Ejecutivo de EDEM

Antonio Noblejas ha estado vinculado a la familia del propietario de Mercadona desde hace años.

Hortensia Roig, presidenta de EDEM, asumió en 2019 el área de Executive Education de la escuela hasta la fecha dirigida por Antonio Noblejas, director general desde 2005.

Según declaró Noblejas en ese momento, había "sido un honor haber contribuido durante 14 años al crecimiento y consolidación de EDEM, periodo en el cual hemos pasado de tener dos cursos con los que empezamos el primer año a 50 programas que constituyen la oferta formativa conjunta entre Executive Education y Centro Universitario en este último ejercicio".

"El balance no puede ser más positivo", presumía Noblejas. "Para mí es un orgullo que dos mujeres se queden al frente de las dos unidades de negocio de EDEM. Estoy seguro de que, de la mano de ambas, vendrán grandes éxitos en el futuro", reiteró.

Desaparecidos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, trasladó este jueves que la prioridad para esta jornada es la búsqueda de desaparecidos por la DANA, pero no pudo precisar la cifra de personas que continúan en paradero desconocido tras el temporal.

Robles mencionó específicamente las localidades valencianas de Paiporta y Masanasa, gravemente afectadas por la DANA, en las que podría haber ciudadanos atrapados en garajes, según la teoría que manejan las autoridades competentes.

Además, en una entrevista concedida a Telecinco, aludió a la necesidad de llevar a cabo labores de desescombro para detectar posibles supervivientes, para lo que Defensa ha desplegado a 51 equipos especiales. "Hoy la prioridad es la búsqueda de desaparecidos".

Sin embargo, rechazó proporcionar una cifra concreta de desaparecidos por considerarlo "prematuro".