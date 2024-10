Carlos Mazón anuncia ayudas "directas y exprés" de 250 millones de euros para los afectados por la DANA

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que el Gobierno valenciano prevé aprobar el próximo martes en el Pleno del Consell un primer decreto de ayudas a los damnificados por la DANA en la provincia de Valencia, con 250 millones de euros.

El jefe del Consell ha precisado que se tratará de ayudas "ampliables y compatibles" a las que ofrezcan otras Administraciones, como el Gobierno de España. Estas supondrán un mínimo de 6.000 euros por afectado en ayudas "directas, exprés, sin burocracia".

Así lo ha indicado este jueves Carlos Mazón en la comparecencia ante los medios de comunicación que ha celebrado en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat en l'Eliana.

Las ayudas de la Generalitat contemplan distintos bloques. Una primera modalidad de "ayudas directas, exprés y sin burocracia", simulando el sistema usado por el incendio de Campanar, "para rehacer la vida de los afectados de manera urgente y rápida, sin papeleos, ya sea para atender tanto necesidades de limpieza -el daño menor- como para pérdidas materiales de cualquier condición", ha explicado Mazón.

Estas "ayudas sin papeles" contarán con un mínimo de 6.000 euros por afectado, y serán ampliables según la valoración que se realice en los próximos días.

Otro bloque serán las ayudas sociales dirigidas "a dependientes y personas de alta vulnerabilidad para cubrir realojos o cambios de residencia", ha concretado el presidente.

En este apartado social también se prevé el duplicado gratuito de documentación, tarjetas de transporte gratuitas para medios públicos y, sobre todo, la asistencia psicológica para familiares de víctimas y cualquier afectado, "un servicio que ya se ha activado".

Carlos Mazón y Vicent Mompó, en rueda de prensa para anunciar ayudas para los damnificados por la DANA. Europa Press / Jorge Gil

En tercer lugar, habrá un apartado de ayudas a las infraestructuras para que los municipios lleven a cabo "rehabilitaciones o remodelaciones", también compatibles con las otorgadas por otras Administraciones.

Asimismo, la Generalitat ha solicitado que se active el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE). "Y se pedirá una línea especial de ayudas complementarias a este fondo de solidaridad que ya existe, de manera extraordinaria", ha añadido Mazón.

En esta misma convocatoria, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha anunciado que esta institución ha decidido impulsar otro paquete de ayudas por 25 millones de euros.

La cifra se desglosa en dos líneas de trabajo "valoradas en tiempo récord", ha valorado el presidente de la Diputación. "Servirán para arreglar las carreteras devastadas por la DANA, a las que se destinarán 13 millones, y la otra partida a reconstruir los puentes arrastrados por la fuerza del agua, con 12 millones de euros", ha detallado Mompó.

"La DANA sigue"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este jueves un mensaje "muy claro": "La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana".

Aemet ha trasladado este mensaje a través de su cuenta de X para pedir precaución: "Y no solo es que llueve sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de Valencia. Actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de 112, Delegación de Gobierno y Bomberos".

Así, ha pedido a la población que se mantenga informada: "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".

En este sentido, ha matizado que muchas víctimas de la provincia de Valencia se han producido en zonas "donde no llovía arrastrados por la riada". "La crecida de un barranco se produce muy rápida", ha apostillado.