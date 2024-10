David Bustamante, preocupado por su novia Yana y sus padres atrapados en Valencia por la DANA: "Ha sido terrible"

La DANA ya se ha cobrado la vida de 62 personas, cinco de ellas ancianos de una residencia de Paiporta, una de las localidades más afectadas por las precipitaciones. Los servicios de Emergencia siguen su labor de búsqueda de desaparecidos.

Para la provincia de Valencia ha sido una noche larga y dura. También han sido momentos difíciles para el cantante David Bustamante, que ha explicado este miércoles en la SER Catalunya, durante la promoción de su nuevo trabajo Inédito, que su pareja, Yana Olina, había aprovechado para visitar a sus padres en Torrent.

El artista ha expresado desolación en un vídeo publicado en sus redes sociales: "Hola, buenos días, por decir algo. Hemos pasado una noche muy dura. Todo lo que está pasando en Valencia nos afecta a todos, además en el ámbito personal. Yana está allí de visita con sus padres. Gracias a Dios, los tres están a salvos".

"Quiero mandar muchísimo ánimo y un abrazo gigante a los afectados. Esto ha sido terrible", ha transmitido Bustamante; al mismo tiempo que no daba crédito a lo que estaba pasando: "No entiendo cómo no se ha podido prever algo así. Valencia, estoy con vosotros".

Su novia Yana vivió en primera persona la pesadilla del temporal. Su madre quedó atrapada en la carretera y no se ha podido reunir con ella hasta este miércoles por la mañana.

"Mi suegro y mi chica han pasado la noche en su casa, pero a mi suegra el autobús urbano le dejó en mitad de la nada. Ha sido esta mañana cuando se han podido reunir los tres. He vivido mucha tensión, y aún sigo afectado por la empatía de saber que otras personas están sufriendo", ha relatado el músico.

Así, Bustamante ha explicado también que el agua se ha llevado una furgoneta de su suegro, pero lo material no le importa, sino que "ellos estén bien"

A pesar del mal trago, el artista se ha mostrado bastante tranquilo en redes sociales. Las comunicaciones siguen sin ser fáciles y el desastre que ha provocado la DANA en Torrent permanece.

Registros acumulados

La DANA ha dejado acumulados 400 litros por metro cuadrado en localidades como Chiva, Buñol y Turís, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El fenómeno ya se ha convertido en el tercer mayor desastre natural de la historia de España con al menos 64 muertos, pues dejó acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado en una amplia zona de la provincia de Valencia.

En Chiva, de hecho, se han recogido 491 l/m2 en solo ocho horas, que es prácticamente lo que puede llover en un año completo. Además, se han registrado más de 300 litros por metro cuadrado en Requena y alrededor de 275 l/m2 en Utiel.