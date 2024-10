Boulaid Kaoutar pulveriza el récord de España femenino del Medio Maratón Valencia: "Lo he conseguido"

Boulaid Kaoutar estableció este domingo en Valencia un nuevo récord de España del Medio Maratón al completar los 21 kilómetros en un tiempo oficioso de 1.08.46, casi un minuto menos que la marca que estableció Laura Luengo en esta misma prueba hace un año.



"Estoy muy contenta. La lluvia no ha sido problema, pero si hubiera hecho viento no habría podido batir el récord", explicó Kaoutar al poco de entrar en la línea de meta en declaraciones a À Punt. De 35 años, nacida en Marruecos, está asentada desde hace años en Cantabria.



"Antes sí pensaba 'voy a batir el récord'. Pero después estaba asustada por la lluvia pero lo he conseguido. Ha llovido mucho hoy, pero el agua es para todos, no para mí sola", señaló en declaraciones facilitadas por la organización.



"Esta gente nos hace volar"

En una prueba ganada por la kenianay disputada bajo una creciente lluvia, Luengo también logró bajar de la hora y nueve minutos, una marca de la que hasta esta prueba no había logrado bajar ninguna española.Irene Sánchez también iba con ese mismo grupo, pero una caída a falta de unos tres kilómetros de la línea de meta le dejó sin opciones de ser la tercera española en la historia en correr esta distancia en menos de 69 minutos."Irene iba delante de mí cuando se ha caído en el kilómetro 18 y me he asustado un poco", admitió Boulaid.Por su parte, el exatleta y ahora seleccionador de la categoría élite española en la prueba destacó el triunfo y la marca de Boulaid pero sobre todo el nivel general de las primeras."Volvemos a batir un récord de España y hemos tenido tres corredoras por debajo del antiguo récord, que eso es muy importante. Venían muy centrados todos para correr el medio maratón, pero preparando el maratón", recordó.