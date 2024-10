¿Cuánto cobra un diputado valenciano? Del sueldo base con hasta cuatro pluses a los 100.000€ de la presidenta

El último acuerdo, y uno de los pocos, que han alcanzado todos los partidos en las Cortes Valencianas ha sido para aprobar una mejora salarial.

Se trata de una especie de prestación por desempleo a la que hasta la fecha los parlamentarios autonómicos no tenían derecho. PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox aprobaron en la Comisión de Gobierno interior, celebrada siempre a puerta cerrada, de esta semana, una prestación por desempleo cuando cesen en el cargo.

Los diputados negaron que esta indemnización sea "un privilegio" y defendieron que el objetivo es que tengan "los mismos derechos que cualquier trabajador".

Ahora bien, este no es el único complemento que perciben. Los diputados de las Cortes Valencianas cobran además de su sueldo base hasta cuatro pluses por diferentes conceptos.

Las Cortes les abonan todos los meses un complemento por el cargo que desempeñen, otro si tienen dedicación exclusiva, una indemnización por el ejercicio de la función que se calcula según el lugar de residencia y otro plus variable por el kilometraje.

De esta manera, la cantidad que perciben sus señorías es variable. Según la tabla de retribuciones de 2022 publicada en el portal de transparencia de la Cámara, todos los diputados cobran 2.511 euros mensuales como sueldo base, independientemente de las funciones que realicen. Y a partir de ahí se trata de ir sumando según cada caso particular.

La bancada del PP en una imagen de archivo José Cuéllar/Corts Valencianes

El primer complemento es el de desempeño del cargo para los que tienen responsabilidades en la Mesa, en la Mesa de las Comisiones y en los grupos parlamentarios.

La presidenta de la Cámara, por ejemplo, percibe un plus de 4.186 euros. Los vicepresidentes y secretarios, 3.451. Los diputados que sean presidente, vicepresidente o secretario de Comisión cobran 621,83 euros más al mes.

Para los grupos parlamentarios, la asignación para los portavoces es de 2.181 euros; para los síndics adjuntos, de 1.673; y para los portavoces de comisión, de 622 euros.

Otro de los complementos es el de dedicación exclusiva, de 388,95 euros todos los meses, en función de si desempañan otro trabajo independiente a la labor política.

El hemiciclo del Parlamento valenciano José Cuéllar/Corts Valencianes

Por otra parte, todos ellos perciben una indemnización por el ejercicio de su función, destinada a cubrir los gastos derivados de sus cargos.

Esta cantidad se calcula según la distancia entre la sede de las Cortes, en el centro de Valencia y la localidad de origen del diputado. 939 euros para los que son de municipios alejados más de 100 kilómetros, 626 para los de entre 10 y 100 kilómetros y 313 para los de menos de 10.

Además, tienen derecho también a dos pagas extraordinarias, en junio y diciembre.

Plus por asistencia

A todo esto hay que sumarle otro plus. Esta vez por kilometraje. Se calcula en función de las asistencias a los plenos y a las comisiones que se acrediten.

Esta retribución ha sido muy polémica y criticada, ya que puede entenderse que los diputados ya cobran un plus por residir lejos de la sede parlamentaria.

De hecho, según la tabla que recoge la cuantía que han cobrado por este concepto, en el primer semestre de 2024, las Cortes Valencianas han gastado para abonarlo un total de 140.965 euros.

El último mes del que hay datos es el del julio, cuando la diputada que más cobró por este plus fue Lucía Peral, del PP, con un plus de 659,20 euros por cinco asistencias. Le sigue con 652 euros, la diputada de Vox María Teresa Ramírez y con 560, la socialista Ana Belén Juárez. El desembolso total para pagar a todos los diputados fue de 18.878 euros.

Diputados durante un pleno parlamentario José Cuéllar/Corts Valencianes

El mes que más dinero se pagó fue el de mayo, con 38.429 euros. La diputada que más cobró también fue la popular Lucía Peral (1.450,24 euros). El segundo puesto lo ocupa Ramón Abad (PSPV), con 1.186 euros, la misma cantidad que José Salas (PP). Ese mes seis diputados superaron los mil euros.

Por otra parte, los diputados con algún tipo de discapacidad, también cuentan con una ayuda específica de 691 euros todos los meses.

Ejemplos

Lo cierto es que cada diputado cobra una cantidad diferente, que se calcula sumando todos esos pluses.

Por poner algún ejemplo, un diputado que sea portavoz en una Comisión, que tenga dedicación exclusiva y que proceda de un municipio que esté a más de 100 kilómetros de la Plaza San Lorenzo de Valencia, donde están ubicadas las Corts, percibirá un salario mensual de 4.461 euros.

Un portavoz parlamentario con dedicación exclusiva y que viva en Valencia percibirá 5.392 euros todos los meses.

Llanos Massó, la presidenta de las Cortes Valencianas José Cuéllar/Corts Valencianes

El sueldo más alto es el de la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, de Vox. Percibe 100.000 euros anuales -unos 7.114,60 euros brutos al mes-.

Massó es uno de los cargos valencianos mejor pagados, incluso más que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuyo salario anual bruto se sitúa en 78.222,24 euros.

Nuevo "paro"

A partir de este año, además, tendrán derecho a recibir una prestación por desempleo cuando cesen en el cargo.

Para cobrar esta indemnización tendrán que cumplir unos requisitos: haber estado un mínimo de 18 meses, no ser funcionarios públicos, no trabajar por cuenta ajena o propia y no tener la edad de jubilación.

Además, solo podrán recibirla durante dos años y se calculará sobre el sueldo base, sin tener en cuenta los complementos ni el kilometraje.