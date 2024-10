Acuerdo de PP, PSOE, Vox y Compromís para que los diputados valencianos cobren "paro" cuando dejen el escaño

Los diputados de Les Corts Valencianes tendrán derecho a recibir una prestación por desempleo cuando cesen en el cargo. Así lo acordaron este martes todos los grupos de la Cámara, es decir, PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox en la Comisión de Gobierno Interior que se ha reunido a puerta cerrada.

Para cobrar esta indemnización tendrán que cumplir unos requisitos: haber estado un mínimo de 18 meses, no ser funcionarios públicos, no trabajar por cuenta ajena o propia y no tener la edad de jubilación.

Además, solo podrán recibirla durante dos años y se calculará sobre el sueldo base, sin tener en cuenta los complementos ni el kilometraje.

Esta prestación, según fuentes parlamentarias, pretende ser como el subsidio por desempleo, al que los parlamentarios valencianos no tienen derecho.

Por otra parte, la Comisión de Gobierno interior aprobó el presupuesto del parlamento valenciano para el año 2025. Las cuentas ascienden a 35 millones de euros, un 2,38% más que el año 2024.

Esto se debe a la renovación del sistema de seguridad del parlamento valenciano (la última renovación fue hace 40 años y costará 400.000 euros), la renovación de uniformes para trabajadores o el aumento de ayudas sociales al personal, según un comunicado del Parlamento valenciano.

El Gabinete de Presidencia ha rebajado sus partidas un 42%. Para ello se han suprimido, entre otras cosas, las dietas de la Presidencia (6.000 euros) o se han rebajado un 60% las atenciones protocolarias y representativas.

¿Cuánto cobra un diputado?

Según la tabla de retribuciones, todos los diputados cobran 2.511 euros mensuales en concepto de asignación reglamentaria derivada de la condición de miembro de la Cámara, independientemente de las funciones que realicen o de los cargos que desempeñen.

A esta cuantía hay que sumarle varios complementos, que van desde los 4.186 euros al mes por la Presidencia a los 227 en concepto de indemnización por ejercer el cargo en la mesa de Les Corts.

Todos ellos perciben una indemnización por el ejercicio de su función, destinada a cubrir los gastos derivados de sus cargos.

La cantidad se calcula en función de la distancia entre la sede de las Cortes y la localidad de origen del diputado. 939 euros para los que son de municipios alejados más de 100 kilómetros, 626 para los de entre 10 y 100 kilómetros y 313 para los de menos de 10.

A este concepto hay que sumarle otro plus, por kilometraje, en función de las asistencias a los plenos y a las comisiones que se acrediten.

Los síndics y portavoces adjuntos ven incrementadas sus nóminas en 2.181 euros y 1.673 euros, respectivamente. Por ser portavoz en las comisiones, se embolsan 622 euros como complemento.

Por dedicación exclusiva a la labor parlamentaria cobran 389 euros mensuales y los diputados con algún tipo de discapacidad, también cuentan con una ayuda específica de 691 euros todos los meses.

Tienen derecho también a dos pagas extraordinarias, en junio y diciembre.

Un diputado que sea, por ejemplo, portavoz en una Comisión, que tenga dedicación exclusiva y que proceda de un municipio que esté a más de 100 kilómetros de la Plaza San Lorenzo de Valencia, donde están ubicadas las Corts, percibirá un salario mensual de 4.461 euros.

Además, los grupos parlamentarios también reciben una subvención para el desempeño de su función y para la contratación de personal.