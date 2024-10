El drama de los jóvenes por la vivienda acaba en acampada en Valencia: "No esperaba compartir piso a los 35"

Decidirán día a día si continúan acampados en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para exigir una solución ante el problema del acceso a la vivienda. Son conscientes de que no será fácil y por ello, su intención es ocupar la plaza el máximo de tiempo posible. Hasta que alguien les escuche.

Unas 50 personas duermen desde el pasado sábado en tiendas de campaña en la explanada frente al Ayuntamiento de la capital del Turia. Es el primer 15M por la vivienda en una ciudad española.

Igual que sucedió hace más de 13 años, se han organizado para vivir al aire libre, en grupos en los que cada uno tiene su función, e imparten talleres y actividades diversas para difundir sus reivindicaciones.

EFE / KAI FÖRSTERLING Acampada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia por el precio de la vivienda, que marca máximos históricos

El objetivo es visibilizar al máximo su protesta y aumentar la presión ante una situación que consideran "insostenible". Reclaman, entre otras cuestiones, la regulación del mercado del alquiler, la creación de un parque de vivienda público "digno" o la prohibición de los apartamentos turísticos.

"Estaremos aquí hasta que se nos escuche y se comprometan a hacer algo. Ojalá fuera poco tiempo porque eso significa que nos han escuchado. Estamos con fuerza, queremos cambiar las cosas", afirma a EL ESPAÑOL Javi, uno de los participantes de la acampada.

Con 35 años no es de los más jóvenes, pero el problema de la falta de acceso a una vivienda a precios asequibles le afecta de lleno. "A mi edad no me esperaba compartir piso como cuando iba a la universidad", comenta.

Javi, uno de los miembros de la acampada este lunes en Valencia. EE

Javi que está actualmente opositando, comparte piso con otros tres compañeros. Viven en Benimaclet, una de las zonas estudiantiles más importantes de la ciudad. La media del barrio, explica, está en unos 400 euros por habitación.

Su caso es "excepcional", tal y como afirma, porque entre los cuatro pagan 700 euros al mes, lo mismo que en 2020. Sin embargo, alerta de que en su mismo edificio, unos pisos más arriba, por el mismo apartamento piden unos 2.000 euros.

"Vivo con el miedo de que pasará el día de mañana, cuando se me acabe el contrato", afirma y añade: "la situación es insostenible, queremos vivir y trabajar en nuestra ciudad y que no se nos expulse porque haya negocios más rentables".

En este sentido, considera que la vivienda "es un derecho y no un negocio" y apunta a aumentar la oferta pública de vivienda y a una regulación de los precios del alquiler tomando como referencia el salario mínimo.

Otra de las participantes, Mar, de 22 años, explica que tiene "miedo" por el futuro. Aunque todavía vive con sus padres, denuncia que "no podrá permitirse el alquiler sin su ayuda".

Muchos de sus compañeros, según afirma, vivían en pisos compartidos y se han visto obligados a regresar a la casa familiar ante la subida del alquiler.

Tercer día

La gente va y viene a la plaza. Se llena de curiosos que sacan fotografías de los carteles que rodean las tiendas de campaña y en los que pueden leerse consignas como "la juventud no podemos vivir de alquileres abusivos y sueldos precarios" o "no queremos un ayudas, queremos un buen sueldo y la regulación del alquiler".

Este lunes, un grupo de iaioflautas hizo acto de presencia para mostrar su apoyo y a ritmo de guitarra, entonaron clásicos como el Bella Ciao.

La acampada por la vivienda en Valencia. EE

Con el rumor de un posible desalojo por parte de las autoridades, desde las redes sociales de la plataforma de 'València no està en venda' hacían un llamamiento a la ciudadanía para que se sumara a la acción. "No se ha recibido ningún aviso de desalojo", explicaban.

En este sentido, desde la delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana confirmaron que la presencia de la Policía Nacional en la acampada es "preventiva" siempre y cuando los participantes no alteren el orden público.

"Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni nadie nos ha puesto ningún problema", dice Irene, que actúa como portavoz de la acampada.

Ella, que tiene 25 años, comparte piso con dos personas en el barrio de Zaidía. Rechaza las medidas que han adoptado los gobiernos porque, en su opinión, con las ayudas para el alquiler se ha demostrado que los propietarios suben la cuota y con la construcción de vivienda se obvia que hay muchos pisos vacíos.

Irene este lunes en la acampada de Valencia. EE

Reclama que se declare Valencia como zona tensionada para regular los alquileres y para prohibir los apartamentos turísticos.

Sobre el futuro de la acampada, asegura que hay "mucha energía e ilusión" y explica que se irá gestionando la situación en las asambleas que hacen por las tardes. "Acabamos de empezar", defiende.

Precios históricos

El origen de esta acampada, la primera en España por esta cuestión, fue la manifestación que el pasado sábado recorrió la ciudad de Valencia.

Varios miles de manifestantes -unos 15.000 según la Delegación del Gobierno- reclamaron el derecho a la vivienda y contra la turistificación, bajo el lema "Valencia s'ofega", es decir, Valencia se ahoga.

Se movilizaron por el derecho a la vivienda, pero también por la defensa del territorio y contra la turistificación de la ciudad.

Los precios del alquiler continúan subiendo y batiendo récords en toda la Comunitat Valenciana. En la ciudad, el precio del alquiler es de unos 15 euros por metro cuadrado, lo que supone una cuota de media de 1.600 euros, según datos de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

La acampada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. EE

También sigue aumentado el precio de compra, que ha subido casi un 20% respecto al año anterior, según diversos estudios.

L'Eixample, el distrito donde más cara es la vivienda en Valencia, ha superado los 4.000 euros en el precio por metro cuadrado, una cifra que jamás había alcanzado.

En total, son siete distritos los que superan el precio medio de la vivienda en Valencia, situado en 2.664 euros por metro cuadrado y que también ha sufrido un incremento del 2,1% que lo ha situado en su precio máximo histórico.

"Les doy la razón"

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, trasladó este lunes su "solidaridad, comprensión y empatía" a las personas que han acampado en la plaza del Ayuntamiento.

"Les doy toda la razón", aseguró, y aprovechó para enumerar las medidas que el Consell ha puesto en marcha, entre las que destacó la bajada de los impuestos a los jóvenes y a las familias para acceder a la vivienda y los avales del cien por cien para la compra de viviendas.

En este sentido, afirmó que más de 260 ayuntamientos les han cedido suelo para poder licitar 1.500 viviendas, que se suman a otras mil que van a empezar construir antes de que llegue enero o febrero.