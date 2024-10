La historia de violencia tras la desaparición de Luis Eduardo, el niño de 2 años hijo del cantante Lowe León

La historía de Luis Eduardo, el niño de solo 2 años que figuró como desaparecido durante cinco días tras perderse su rastro en la localidad valenciana de Bétera, esconde un trasfondo de violencia y supuestos malos tratos que va más allá de la imagen idílica que transmitía su familia.

El padre de Luis Eduardo es Lowe León, un conocido cantante y productor colombiano que en la actualidad reside en la Comunitat Valenciana. El artista será juzgado en Valencia el próximo 14 de noviembre por la denuncia por violencia de género que presentó su expareja y madre del menor, la prestigiosa abogada de origen colombiano Liceth Córdoba.

León se enfrenta a 4 años de prisión. El cantante colombiano será ahora juzgado después de ser detenido el pasado mes de agosto en Bétera por supuestos malos tratos y coacciones a la que había sido su mujer.

Al parecer, León tuvo retenida a la madre del niño durante una hora en el dormitorio y la coaccionó para que no se lo llevara a Colombia junto a su familia.

Además, está acusado de arrastrar a su pareja cogiéndola del pelo y de provocarle una situación de angustia y terror por el asilamiento a la que fue sometida la denunciante. El cantante, en cambio, sigue negando estos hechos y que la maltratara.

Así lo confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes judiciales después de conocerse que el niño se encuentra actualmente en Colombia junto a su madre tras abandonar España de manera apresurada al temer por su vida.

"Ella se vino a España con el niño, eran una pareja normal y corriente, pero a él se le empezó a ir la mano y comenzaron los malos tratos. Es en ese momento cuando la mujer interpone una denuncia por malos tratos y él abandona el domicilio familiar de manera voluntaria", manifestó en declaraciones a este periódico el abogado de Liceth, Borja Signes.

Poco después de la detención, la madre de Luis Eduardo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dejaba ver la tormentosa relación que vivía en este pueblo de Valencia.

"Los que me conocen, saben perfectamente que me he dedicado a la maternidad y crianza de mi hijo, y he tratado de mantener estos temas lejos de redes sociales y opinión pública, pero hoy veo necesario comunicar por este medio, ya que la comunicación con Lowe de forma razonable es imposible. Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio", escribió en su perfil de Instagram Liceth el pasado 29 de agosto.

La desaparición de Luis Enrique se hizo viral hace unos días después de que el Centro Nacional de Desaparecidos, organismo dependiente del Ministerio del Interior, alertara a través de sus redes sociales de la desaparición del menor, que había sido visto por última vez en Bétera, con una descripción de sus características física e imagen.

Su fotografía dio la vuelta al mundo. La institución animó a cualquier persona de Bétera o de la provincia de Valencia que pudiera aportar información relevante a que contactara con las autoridades al tratarse un menor de solo 2 años.

Lowe León denunció la desaparición ante la Guardia Civil sin informar a los agentes de los antecedentes por violencia de género que denunció la madre del niño y otras parejas que tuvo cuando residía en Colombia.

Tras comprobar las circunstancias en las que se produjo la desaparición de Luis Eduardo, la Guardia Civil desactivó la alerta. Los agentes confirmaron que había sido localizado en su país de origen junto a su madre y que existe un procedimiento relativo a su custodia en curso.

"No puedo más"

Liceth Córdoba es una joven abogada experta en criminología y asuntos penales. En 2021 se casó con el controvertido artista colombiano y, fruto de esa relación, nació Luis Eduardo.

Antes de coger un avión rumbo a Colombia y desparecer junto a su hijo, Liceth relató en sus redes sociales su experiencia como pareja del cantante.

"No puedo más. Expongo esto porque ya no sé qué más hacer. Quiero volver a Colombia con mi hijo, pero Lowe no me lo permite. No todo es tu culpa, me responsabilizo por no establecer mis límites y sé que hay mujeres que seguramente viven esto mismo día a día".

Según su testimonio, "a pesar de todos los esfuerzos para lograr volver a Colombia a recuperar mi vida, mi trabajo como fiscal, que tanto amo, vivir feliz con mi hijo; Lowe no me permite sacar de España a mi hijo. Mi hijo lo es todo para mí y él no puede estar lejos de su madre y de su familia que está en Colombia".

"Mi anhelo siempre fue tener un hogar sano y feliz -continuó-, eso fue lo que me prometió Lowe y por lo que acepté volver con él. Pero esto no puede funcionar si un lunes me dice que soy todo para él, pero el martes me dice que ya no me soporta, que no sirvo para nada...".

Según la exmujer, el cantante la aisló de su entorno, un patrón que se repite en casos de violencia de género.

"Estabas cómodo con mi forma de complacerte y pensaste que estando lejos de mi red de apoyo, de mi trabajo y de la que soy como mujer, yo estaría más débil. Yo he intentado alejarme. Pero me buscas en esos momentos en que estoy vulnerable, me hace sentir que quien ha sido insuficiente y que la culpable soy yo. Me volviste a ilusionar con que todo cambiaría, pero el ciclo se repite. Yo no puedo. No puedo vivir en la ilusión que un día vas a cambiar", expuso.

En ese mismo mensaje, Liceth Córdoba pidió a su expareja que la dejara volver tranquila y segura a Colombia con el menor.

"Deseo reconstruir mi vida. Para que tu hijo pueda disfrutar no solo de un papá y una mamá, sino de unos padres que conviven en armonía para poder transmitirle eso, porque solo podemos dar de lo que tenemos".

Según el abogado de la mujer, Lowe León estaba informado del viaje de vuelta que iba a emprender su expareja y, aún así, denunció la desaparición de Luis Eduardo para supuestamente someter a más presión a la madre.

"Se interpusieron todos los procedimientos pertinentes y las autoridades españolas trasladaron a la madre que con el convenio que existe entre España y Colombia podía viajar al menor", apuntó el abogado Borja Signes.

A partir de ahí, la madre "se coge un avión y avisa al padre por correo electrónico". En este sentido, el letrado valenciano aclaró que el padre "estaba avisado en todo momento y cuando la madre aterriza sube una foto en redes sociales y sabe dónde está el niño".



El 14 de noviembre Liceth Córdoba regresará a España para asistir al juicio y ratificar en el juzgado la denuncia que motivó la huida junto a su hijo del país.