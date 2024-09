Carlos Mazón avanza en sus rebajas fiscales y obvia a Vox en el balance de su primer año al frente de la Generalitat

190 minutos. Es el tiempo que usó el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para su discurso en su primer debate de Política General, en el que criticó la herencia recibida de la izquierda, avanzó en su plan de rebajas fiscales e hizo un balance de su primer año al frente del Consell.

En este repaso, el jefe del Consell obvió a Vox, que hasta hace dos meses formaba parte de su Ejecutivo. Los de Santiago Abascal rompieron de manera unilateral todas las coaliciones que tenían con el PP con el pretexto de que estaban acogiendo a menores extranjeros no acompañados.

Mazón apenas hizo una escasa referencia a su exsocio de Gobierno cuando destacó el "trabajo conjunto". Este olvido enfadó al portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos, que tras escuchar la primera intervención del presidente confesó su "sorpresa".

"En las más de tres horas que ha durado el discurso del presidente de la Generalitat no ha nombrado ni una sola vez a Vox, a pesar de que los proyectos mencionados en los dos tercios de su intervención han sido fruto del trabajo realizado junto con nosotros", afirmó Llanos.

De hecho, la bancada de Vox no aplaudió durante el largo discurso de Mazón. Ni cuando sacó pecho de las medidas que aprobaron conjuntamente ni cuando criticó las políticas del Ejecutivo de Ximo Puig.

Esta frialdad en la relación de quienes fueron socios de gobierno no pasó desapercibida, más teniendo en cuenta que Mazón gobierna con minoría parlamentaria, por lo que necesitará el apoyo de al menos otro grupo para sacar adelante sus proyectos e iniciativas.

Mazón al finalizar su discurso del debate de Política General este miércoles Efe/Biel Aliño null

El más importante, los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025, cuyo futuro es todavía una incógnita debido a las líneas rojas y condiciones de Vox.

Durante la tarde, en su turno de réplica a Vox, el jefe del Consell confesó que le dio "pena" que Vox abandonara el Consell y se mostró "esperanzado" de poder llegar a un acuerdo respecto a las cuentas. Para definir la nueva "fase de la relación" entre ambos partidos, utilizó la palabra "constructiva".

"Hemos gobernado durante un año y estoy orgulloso de lo que hemos hecho conjuntamente, aunque es evidente de que no compartimos muchas cosas", le dijo Mazón al portavoz de Vox, a quien le agradeció el "tono y el contenido" de su intervención.

Rebaja fiscal

Mazón dedicó gran parte de su intervención a hablar del pasado, pero también esbozó su hoja de ruta para el próximo ejercicio, con 30 anuncios.

Avanzó en su rebaja fiscal con nuevas deducciones relacionadas con la natalidad y la adopción.

Durante su primer año de mandato, suprimió prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones y aprobó un paquete de deducciones fiscales relacionados con los gastos de salud y de deporte.

Esta nueva rebaja de impuestos contempla, según explicó este miércoles, duplicar y hasta triplicar las deducciones por hijos y adopciones para las rentas de 30.000 euros en las declaraciones individuales y 47.000 en las conjuntas.

El presidente Mazón y Muñoz (PSPV) en el debate de Política General José Cuéllar/Corts Valencianes

De esta manera, la deducción por nacimiento o adopción pasa de los 300 a los 600 euros si se trata del primer hijo, a 750 si es el segundo y de 900 euros a partir del tercero.

También anunció la congelación del canon del recibo del agua para 2025, la eliminación de las tasas portuarias a los barcos de pesca, la rebaja en un 60% del impuesto de transmisiones patrimoniales para las propiedades agrícolas y la bonificación específica del 50% del impuesto correspondiente a los Actos Jurídicos Documentados asociados a los Proyectos de Interés Autonómico.

Entre sus promesas también destacaron la puesta en marcha de un "nuevo Imserso" para fomentar el turismo interior entre los mayores de 65, la construcción de más de 1.500 viviendas protegidas y el blindaje por ley de la gratuidad de la educación entre 0 y 3 años, entre otras cuestiones.

Contra Sánchez

Además, elevó el tono contra el Gobierno de Sánchez que, en su opinión, ha abandonado a los valencianos, alicantinos y castellonenses. "La única respuesta de Pedro Sánchez y sus 22 ministros a las cuestiones de la Comunitat Valenciana ha sido la indiferencia, el olvido y la burla", criticó en un discurso que pronunció en castellano y valenciano.

Mazón denunció el concierto fiscal para Cataluña y reclamó de nuevo una reforma del sistema de financiación autonómica que "castiga" a los valencianos y "los condena a recibir 233 euros menos por habitante que la media".

Carlos Mazón en el debate de Política General José Cuéllar/Corts Valencianes null

En este sentido, insistió en la urgencia de crear un fondo de nivelación transitoria, dotado de 1.782 millones de euros. Abogó también por la reestructuración de la deuda, pero no lo consideró prioritario y rechazó "parches" del Gobierno central.

"No reclamaré privilegios supremacistas, cupos o singularidades, sino lo que nos corresponde, con la ley en la mano", añadió.

En este punto, el jefe del Consell apeló a la unidad con el resto de fuerzas. "Es más lo que nos une que lo que nos separa", afirmó y tendió la mano al resto de partidos políticos para "configurar un frente común para reclamar la financiación, las infraestructuras y el agua que necesita la Comunitat Valenciana".

"Mazonadas"

El tono de la oposición tampoco fue conciliador. Tanto PSPV-PSOE como Compromís denunciaron el "ataque furibundo" de Mazón al Botànic y que se haya dedicado a hacer "oposición" de Pedro Sánchez.

El síndic socialista, José Muñoz, afeó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que lidere un gobierno "fracasado", que "depende de las decisiones de la sede nacional del Partido Popular en Génova" y de los "chantajes racistas" de Abascal.

Además, reprochó a Mazón sus anuncios "sin contenido" y los bautizó como "mazonadas".

La bancada socialista durante el debate José Cuéllar/Corts Valencianes null

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, comparó el discurso de "tres horas y diez minutos" de Mazón con los del expresidente y presidente de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. "Si lo tuviéramos que resumir en una frase, sería: el presidente no tiene abuela", declaró.

Según criticó, Mazón se centró en hacer "oposición a la oposición" y al Gobierno, además de pronunciar "muchas mentiras y medias verdades".

Herencia recibida

El presidente inició su discurso, en valenciano, apelando a "la ambición" para lograr un "futuro mejor" para la Comunitat Valenciana.

Después, durante dos horas, hizo balance de la herencia recibida y de la gestión de su gobierno en sus primeras 60 semanas. "Nos hemos encontrado una situación que ha superado los peores escenarios que podríamos haber imaginado", afirmó, al tiempo que criticó que "ocho años dan para mucha incompetencia".

Al respecto, subrayó el recorte en gasto político, con menos consellers y altos cargos que el ejecutivo de Ximo Puig; la reducción del déficit de 3.800 millones de euros a los 3.000 que prevé para antes de que finalice 2024; y la rebaja fiscal para las clases medias y bajas.

A su juicio, la reforma fiscal "que más ha beneficiado a los ricos la hizo el Botànic" al eliminar el impuesto de sucesiones a las empresas de más de diez millones de euros. "A pesar de que repiten esa mentira, nada de deducciones para adquirir Lamborghinis, sino para comprar gafas, hacer deporte o ir al dentista", defendió.

Carlos Mazón durante el debate de Política General Efe/Biel Aliño null

En este sentido, aseguró que antes del Botànic cada valenciano pagaba de impuestos de media más de 1.999 euros y acabó pagando 2.637 euros. Con la bajada que aprobó su Ejecutivo, según Mazón, los valencianos se han ahorrado un total de 199 millones de euros.

En materia de gestión sanitaria, subrayó que la primera decisión del "Consell del Cambio" fue inyectar 55 millones de euros para reforzar la atención primaria y quirúrgica. "Los que venían a rescatar personas dejaron la peor Sanidad de la historia de nuestro autogobierno", criticó Mazón.

"¿Y cuál es el resultado de esta decisión? Que la lista de espera de pacientes de Prioridad I se ha reducido en casi un 60%, de las 2.967 personas que había en junio de 2023 a los 1.058 de este año", manifestó el presidente.

Respecto a educación, consideró que "en los últimos ocho años ha faltado gestión y ha sobrado doctrina, y donde 60 semanas después, hay gestión, hay rigor, hay eficacia y hay libertad".

Argumentó que una de las mayores campañas de propaganda del Botànic fue el Pla Edificant en el que solo 2 de cada 10 euros fueron dedicados a construir colegios. "No era Agilizant, era Enganyant. No era Convivint, era Enganyant. No era Edificant, siempre era Enganyant", espetó Mazón.

En este curso, tal y como detalló el jefe del Consell, "ha vuelto la música a las aulas en la Comunitat Valenciana y se han incrementado, sin más coste, las horas de Matemáticas y de Idiomas".