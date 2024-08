El Gobierno valenciano confía en aprobar los presupuestos de 2025 aunque no descarta prorrogarlos

El Gobierno valenciano confía en aprobar los presupuestos autonómicos para 2025 pese a que todavía no tiene garantizados los votos suficientes.

La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, afirmó este jueves que las cuentas están elaborándose y garantizó que se presentarán en tiempo y forma, es decir, antes del 31 de octubre.

Lo que pase después es todavía una incógnita y es que desde que Vox rompió de manera unilateral la coalición, el PP gobierna en la Comunitat Valenciana en minoría. Por ello, Merino no descartó que se tengan que prorrogar los actuales.

Carlos Mazón cuenta únicamente con los 40 diputados populares, por lo que necesitaría el apoyo de al menos nueve parlamentarios más para sacar las cuentas adelante. La abstención de Vox no sería suficiente, porque el bloque de la izquierda suma 46 frente a los 40 del PP.

Los de Santiago Abascal, que tienen 13 diputados en el Parlamento valenciano, ya han avisado de que su voto a los presupuestos autonómicos estará condicionado a las políticas migratorias, motivo por el cual rompieron todos los gobiernos autonómicos con el PP.

Ruth Merino este jueves en la rueda de prensa tras el pleno del Consell Efe/Manuel Bruque

En este sentido, las líneas rojas que marca la dirección nacional, y que desde el grupo autonomico respaldan y hacen suyas, son "no fomentar la inmigración indiscriminada e ilegal ni el efecto llamada o las puertas abiertas", en palabras del síndic de Vox, José María Llanos.

Merino explicó este jueves que el plan del Ejecutivo de Carlos Mazón es negociar los presupuestos con todos los grupos parlamentarios. "Este Gobierno está dispuesto a hablar con todos", afirmó. Citó a su exsocio de gobierno, pero también al PSPV-PSOE y a Compromís.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, aseguró que serán unas cuentas sociales, centradas en la educación, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda. Criticó, en este sentido, la falta de recursos del Gobierno central e insistió en exigir una financiación "justa para todos los valencianos".

"Si los partidos deciden no apoyarlos, tendrán que ser ellos quienes lo expliquen", aseguró Merino. Además, calificó de "irresponsable" no contemplar la posibilidad de que no consiguieran una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar las cuentas y, por lo tanto, tener que prorrogar los actuales.

Reducción de impuestos

Por otra parte, la consellera afirmó que están valorando una nueva bajada de impuestos para "aliviar" a las familias valencianas.

Descartó detallar esta posible rebaja fiscal, pero destacó que la "hoja de ruta" del Consell "es seguir tomando medidas que alivien a las rentas medias y bajas", aunque añadió que "de forma responsable y estudiando todas las posibles vías".

"No son medidas a corto plazo ni todas de golpe, pero estamos convencidos de que con el tiempo y de forma sensata se conseguirá, y que redundarán en más cohesión social", concluyó.