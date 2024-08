Carlos Mazón denuncia que los centros de menores migrantes están colapsados: "Necesitamos más recursos"

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, denunció este martes que los centros de menores migrantes han superado su capacidad. Afirmó que están al 150 o 160% y que los menores están "hacinados".

"Las comunidades más colapsadas estamos casi en una especie de trampa en la que si hacinamos aquí a los menores nos acusan de inhumanos aunque no tengamos recursos, pero si decimos que estamos colapsados y necesitamos más recursos también somos inhumanos", explicó.

En este sentido, el también líder del PP de la Comunitat Valenciana afeó al Gobierno y al PSOE que acusen a los dirigentes del PP de "insolidarios".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, criticó que haya ministros que les acusen de ser "inhumanos" cuando "lo será quien no da recursos o no establece políticas a largo plazo o, al menos, al medio plazo". "No tenemos que pasar un examen de solidaridad", consideró Mazón.

Al respecto, consideró que las políticas migratorias son "un asunto muy complicado" y "un problema de todos". Por ello, reclamó "altura de miras", sin "politiqueo ni demagogia". "O elevamos el nivel o vamos a tener muchísimos problemas, también sociales", consideró.

"Siento desideologizar todo esto, pero lo estamos soportando y tenemos centros con colchones y literas y necesitamos médicos y asistentes sociales", reclamó el presidente valenciano. Además, respecto a si es posible un acuerdo entre PSOE y PP para abordar la crisis migratoria, insistió en la necesidad de "concreción, sentido común y capacidad de gestión".

En el caso de la Comunitat Valenciana, Mazón señaló que los migrantes llegan tanto en pateras como por "repartos del Gobierno". Criticó que "no se verifica la edad en origen" y llegan "menores ocultos en esas remesas". "Cuando se descubre que son menores, lógicamente tenemos que cumplir con nuestra obligación (de acogerlos)", afirmó.

Financiación singular para Cataluña

Mazón también se pronunció durante dicha entrevista sobre otro de los temas principales de actualidad: la financiación singular para Cataluña que el Ejecutivo central le ha prometido a ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa.

El presidente de la Generalitat Valenciana abogó por "levantar un muro contra la insolidaridad, la desigualdad y los privilegios" que, a su juicio, supone el acuerdo entre el PSC y ERC.

En este sentido, defendió una reforma de la financiación que "sea justa". En el caso de la Comunitat Valenciana o de Murcia, que son las que menos reciben por el sistema, insistió en reclamar un fondo de nivelación para situarse en el nivel del resto.

La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía que menos financiación recibió en el año 2022, solo por detrás de Murcia, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2022.

La nota elaborada por el experto Ángel de la Fuente cifra en 3.089 euros la financiación efectiva por valenciano. Esto se traduce en 276 euros por debajo de la media nacional (3.365) y 865 euros menos que los que más reciben (La Rioja con 3.954 euros por habitante).

"Necesitamos una nivelación para ser iguales que los demás, no singularidad para separarnos de los demás ni para romper lo de los demás", aclaró Mazón, con el objetivo de empezar a negociar el nuevo sistema "en igualdad de condiciones".

A partir de ahí, ha hecho hincapié en que en el PP hay unidad en que todas las autonomías partan del mismo nivel de financiación. "Otra cosa es que cuando llegue la letra pequeña hablemos de la singularidad de cada territorio", añadió el jefe del Consell.