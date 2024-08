La realidad de los municipios valencianos afectados por la sequía: "Nosotros sufrimos el problema todo el año"

La sequía que ha afectado a la Comunitat Valenciana ha provocado que algunos municipios hayan establecido restricciones en cuanto al uso y consumo del agua. Especialmente en verano, cuando estas localidades se llenan de turistas, los municipios tratan de mirar a largo plazo y asegurar el mantenimiento de este recurso natural para todo el año.

El alcalde de Torás, Carlos Del Río, ha afirmado a EL ESPAÑOL que desde que promulgaron las medidas en el municipio "se ha notado un descenso del consumo del agua en la localidad". "Los vecinos ya no llenan sus piscinas y han dejado de regar los jardines y está dando resultado, aunque sea mínimo", destaca Del Río.

Los alcaldes de los municipios de Torás, El Toro y Barracas, en la provincia de Castellón, firmaron un comunicado conjunto el pasado viernes en el que fijaban una serie de restricciones con respecto al uso del agua en los municipios para mitigar al máximo los efectos negativos de la sequía.

Las restricciones que estableció el municipio de Torás, al igual que los otros dos municipios que firmaron el bando conjunto, son la prohibición de lavar los coches, de llenar las piscinas y de regar los jardines. "Es imprescindible asegurar agua suficiente para vivir durante el año", asegura el primer edil del municipio.

Según Del Río, uno de los principales condicionantes que influye en la imposición de restricciones es la alta temporada turística que vive el municipio actualmente. "En los fines de semana de verano, en Torás puede haber unas 3.000 personas cuando en invierno la población no llega 250 habitantes", destaca el alcalde.

El verano hace que estos municipios que aumentan su población en verano tengan que afrontar todavía más dificultades para abastecer a toda la población y garantizar las cosechas y la actividad ganadera. "Esperamos que cuando los veraneantes vuelvan a las ciudades se note un alivio en cuanto a la falta de agua, pero no hay que olvidar que el verdadero problema es la sequía que vivimos", explica el primer edil.

Fuente del municipio de Torás. Ajuntament de Torás

En cuanto a la acción ciudadana que ha favorecido el descenso del consumo, el alcalde Del Río ha destacado que "se han mentalizado ante la importancia y la magnitud del problema que enfrentamos". "Al final somos los propios vecinos los que sufrimos el problema durante todo el año", afirma Del Río.

Incendio de Bejís

"No solo falta agua por la sequía, hay otros condicionantes naturales que no podemos controlar", indica Del Río. El alcalde hace referencia al incendio que tuvo lugar en Bejís en agosto de 2022 para añadir una causa más de la falta de agua. "Gastamos millones de litros en sofocar en incendio, era necesario, pero no hemos sido capaces de solucionar la pérdida de agua".

El alcalde del municipio castellonense apela también a la necesidad de realizar una actuación conjunta de parte de todas las áreas competentes del Estado. "Es una solución de altos mandatarios y no de alcaldes de pueblo", explica Del Río.

Medidas y soluciones

En cuanto a las medidas que impusieron desde el Ayuntamiento de Torás el pasado viernes, el alcalde afirma que tienen pensado "mantenerlas hasta el final del verano". "Queda poco de esta temporada alta, cuando pasen las fiestas patronales el consumo bajará y esperemos volver a la normalidad", destaca el primer edil de Torás.

"Muchos municipios de la provincia de Castellón se encuentran en problemas: Altura, Viver, Segorbe...", lamenta el alcalde. En estos momentos tienen la mirada puesta en la esperanza del fin de la temporada alta, de la que no pueden prescindir porque es la que hace que muchos comercios locales puedan asegurar la supervivencia un año más.

Vista general de Torás, uno de los municipios afectados por las restricciones. GVA

"En esta situación es esencial activar los trasvases de agua, crear infraestructuras. Las instituciones deben ayudar a los pueblos", demanda Del Río. Ante esta situación de sequía y restricciones, muchos vecinos, agricultores y ganaderos dependen de la lluvia para volver a tener agua con la que sobrevivir. Una situación que es cada vez más habitual en la comarca del Alto Palancia.