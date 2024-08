Investigadores valencianos desarrollan una plataforma para la predicción meteorológica del Júcar

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado una plataforma web que ayuda a mejorar la predicción meteorológica y apoyar la toma de decisiones para gestionar el agua de la demarcación del Júcar.

La plataforma se ha desarrollado en el marco del proyecto 'Integrated Forecasting System for Water and the Environment (WATER4CAST)' por investigadores del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente).

El objetivo es mejorar la capacidad de adaptación del sistema Júcar a las nuevas condiciones derivadas del impacto del cambio climático.

La investigación, financiada por el programa 'Prometeo para grupos de investigación de excelencia 2021' de la Generalitat, está coordinada por los profesores Manuel Pulido, director del IIAMA, y Félix Francés.

El proyecto ha creado una plataforma web que mejora la predicción de variables meteorológicas, sirviendo como base para toda la cadena de modelos del ciclo hidrológico. Además, la plataforma integra la predicción de sequías y los índices de incendio.

Esta plataforma constituye un sistema de ayuda a la decisión que predice diferentes variables e indicadores meteorológicos para la Demarcación Hidrográfica del Júcar, y variables ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales relevantes para la gestión del agua específicamente de la cuenca del Júcar.

"Es necesario desarrollar productos y aplicaciones específicas que transformen los datos y las predicciones meteorológicas disponibles en información útil para la toma de decisiones, y que el usuario participe en su codiseño, sobre todo en sectores que van a verse gravemente afectados por el cambio climático", destaca Dariana Ávila-Velásquez, doctoranda en el Instituto IIAMA de la UPV y una de las desarrolladoras de la plataforma.

"En mi trabajo, me baso en sistemas de predicción meteorológicos, estudiando el clima del pasado, para luego predecir el futuro en los próximos siete meses, o días, con la ayuda de modelos matemáticos y de la inteligencia artificial",según explica.

La investigadora del IIAMA señala que, después de batirse récords de temperatura a nivel mundial en 2023, las predicciones apuntan a que este 2024 va a ser más cálido todavía, según el servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus.

De hecho “no solo tuvimos temperaturas altas, olas de calor y sequías, también precipitaciones muy intensas, con granizo e inundaciones afectaron a diferentes partes de España. Estos eventos extremos van a ser cada vez más recurrentes”, añade.

En su estudio, el equipo del IIAMA UPV obtiene las predicciones meteorológicas de diferentes centros de predicción de Europa y Estados Unidos. Luego las "post-procesa" para corregir los sesgos y mejorar su fiabilidad con métodos de inteligencia artificial empleando lógica difusa, métodos que ya han sido aplicados en otro sector como la gestión de agua.

Predicción para agosto

Según la predicción estacional realizada a mediados de julio para los próximos siete meses, en agosto se prevén temperaturas mayores de lo normal en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, sobre todo las temperaturas mínimas, lo que implicaría más noches tropicales o ecuatoriales.

Las temperaturas máximas más elevadas se producirían en el sur de la provincia de Castellón y norte de la provincia de Valencia. Las previsiones de radiación solar son de valores mayores de lo normal en general, sobre todo en el sur de Valencia y norte de Alicante, lo que sería bueno para aquellas personas con instalaciones fotovoltaicas.

Los índices de sequía muestran un mantenimiento de las condiciones secas que estamos viviendo ahora, que parece va a mantenerse hasta noviembre, ha explicado.

Así, esta plataforma ayuda, en primer lugar, a conocer cuáles serán las condiciones meteorológicas a corto, subestacionales y estacional y, a partir de ellas, a tomar decisiones en la gestión y uso del agua de manera informada y eficiente, en la cuenca del Júcar.

“Esto es especialmente importante en un contexto en el que los fenómenos extremos se verán incrementados en las próximas décadas por los impactos del cambio climático”, concluye.