El valenciano que gana dinero enseñando expresiones en redes sociales que solo usan en Valencia: "No nos entienden"

Quédense con su cara y su nombre: Jorge Amat. Este valenciano de tan solo 23 años se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los principales creadores de contenido del momento en Valencia y arrasa en redes sociales con sus vídeos de humor.

Jorge Amat acumula millones de visualizaciones. Cuenta con más de 125.000 seguidores en Instagram y otros 32.000 en TikTok y sube mucho vídeo divertido. Empezó con anécdotas sobre sus viajes y el tiempo que vivió en Australia, pero ninguno de sus vídeos se hizo viral ni logró conectar con el público. Todo cambió el día que se decidió a crear contenidos hablando de manera sarcástica sobre Valencia y los valencianos.

"Me fui a vivir a Australia y grababa vídeos, pero no pegaban nada. Empecé a subir videos de Valencia, mi perfil se disparó y subía unos mil seguidores al día. Iba a estar siete meses en Australia y finalmente solo me quedé cinco. Tenía que volver a Valencia porque pensé que esto había que aprovecharlo", recuerda en una conversación con EL ESPAÑOL.

El éxito cosechado durante los últimos meses le ha permitido a Jorge Amat dedicarse a este trabajo de manera profesional y ahora se prepara para irrumpir en el mundo de los monólogos tras recibir varias propuestas, aunque reconoce que este paso le genera "ansiedad".

"Con esto se puede ganar dinero, yo aún gano poquito, pero estoy en una agencia para que me ayuden. Hasta ahora, iba yo solo por libre y me llamaba una marca y no sabía ni negociar. Pero desde que tengo una agencia es todo más profesional y de otra manera. Hace cinco años no pensaba que me podría ganar la vida haciendo videos. Nunca he sido del mundo de las redes sociales, pero bienvenido sea".

"Por lo que sé, puedo ganar bastante más dinero del que gano ahora", reconoce. Su clave del éxito, subraya, es que "la persona y el influencer es el mismo". "Yo no me considero un influencer, soy como un amigo que te habla de los temas que normalmente comentas con los colegas, pero con mi toque personal", explica. "Hablo de temas del día a día, por ejemplo, de los problemas que te puedes encontrar en una rotonda en Valencia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Amat (@jorge_amat_)

Polémica con Ribó

El pasado mes de abril, Amat protagonizó una polémica al difundir un vídeo sobre los tópicos de los jóvenes que viven en la capital del Turia. "Soy de Valencia capital y no hablo valenciano desde 4º de la ESO", empezó para continuar afirmando que "soy de Valencia y solo hablo valenciano con la profesora". El valenciano llega a ámbitos que antes no llegaba, pero su uso habitual en la capital sigue siendo residual.

Las declaraciones se extendieron como la pólvora y hasta el exalcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), comentó su publicación. "Soc de València capital i parle valencià en pràcticament tot el món", replicó entonces Ribó.

"Hay bromas y bromas y siempre hay limites. Yo intento cortarme lo menos posible, pero también sé dónde estoy. Con lo de Ribó tuve que hacer un vídeo para aclarar que se trataba de una broma, pero en realidad el contexto general para mí era que me la pelaba. Solo quería que no me metieran en sitios random porque yo no estoy aquí para ponerme de parte de nadie ni de nada".

Amat pasa de las turras políticas. "Yo solo estoy aquí para hacer humor y en el video dije varias veces que 'me la pela'. Incluso lo hablé con Ribó y me dijo que el comentario suyo también era una broma y quedamos en hacernos una horchata juntos. No me la he llegado a tomar, me ha hecho ghosting".

Afirma que su humor llama la atención de cualquier persona, no solo de los valencianos. "He descubierto que los murcianos hablan igual que los valencianos. Recibo mil mensajes diciendo 'oye, que eso aquí también se dice'. Hay un montón de murcianos que me hablan y comentan mis videos, pero donde más me siguen es, sorprendentemente, en Cuba. No sé muy bien por qué, pero alguna relación con Valencia tendrán que tener o si no, no lo entiendo".

Amat cree que muchas veces a los valencianos "no nos entienden" en el resto de España. "A uno de Madrid le cuesta", bromea. Pero considera que "ser valenciano es súper fácil". "¡Si aquí almorzamos antes de comer y hacemos ocho comidas al día! Cómo no va a ser fácil ser valenciano".

Este joven también aborda en sus videos los tópicos sobre valencia: paella y la Ruta del Bakalao, fundamentalmente. "Incluso antes de dedicarme a subir vídeos, cuando he viajado a algún lugar de España y he dicho que soy de Valencia, lo primero que me dicen qué tal la Ruta del Bakalao. Les digo 'tío, pero si tengo 23 años, sobre la Ruta pregúntale a mi padre, pero a mí no'".

"Me sigue gente de todas las edades, me sorprende. Tengo mucho público de 40 y 30 años. Yo creo que es porque hago humor tipo del Club de la Comedia, no como el que se hace ahora. Creo que soy más chapado a la antigua aunque tenga 23 años", apunta.

Nuevos formatos

Los videos cortos difundidos en redes sociales son la principal fuente de información para los jóvenes, superando a los medios de comunicación tradicionales, los cuales además enfrentan el desafío de la inteligencia artificial, según advierte el último informe anual del Instituto Reuters publicado el pasado mes de junio.

Así, los videos se están convirtiendo en una fuente de información en línea más importante, especialmente entre los jóvenes, según destaca esta institución.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el estudio muestra que dos tercios de los encuestados en el mundo ven al menos un video corto (de unos minutos) sobre un tema informativo cada semana.

"Es mucho más ameno", admite Jorge Amat. "El otro día puse los informativos y eran todo desgracias. En ese momento pensé ya sé por qué no veo la televisión. Yo te cuento las mismas desgracias, pero con humor".

Amat detalla que "los comentarios negativos los gestiono bien". "Soy muy afortunado porque de verdad no me afectan en nada. Antes veía a youtubers y concienciaban muchos sobre eso y ahora todos los comentarios negativos no me importan. Seguro que alguna vez algún comentario me ha molestado o me molestará, pero la verdad es que este tema lo llevo muy bien".

Los creadores valencianos a los que sigue son el bailarín Sergio Poveda o el periodista Dani Meroño. Pero confiesa que le encantaría grabar contenido con la usuaria murciana Marilarat, una joven que cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok.

"No paro de enlazarla, el otro día me contestó y me dijo que teníamos que hacer una colaboración. Yo creo que es para que me calle, nos comparan muchos y nos dicen que si somos hermanos".

- ¿Es importante ser un bienqueda en este universo?

- "No lo sé. Pero he visto gente bienqueda y a lo mejor por eso está ahí. Es posible que sea importante, pero a mí no me vale la pena. Si dejo de ir a un evento proqué no me apetece, pues no voy y ya está".