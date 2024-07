Hablamos Español critica el retraso en la aplicación de la ley de Libertad Educativa de Mazón: "¿Por qué esperar?"

La asociación Hablamos Español ha remitido una carta al actual conseller de Educación de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, del PP, en el que se muestran "críticos con su política lingüística" y lamentan "perder la oportunidad" de poner en marcha en la Comunitat Valenciana "un sistema que realmente respete la cooficialidad lingüística".

"Lo hemos explicado muchas veces, no encontrará usted un país que haya ratificado junto con España la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELROM) donde se aplique un sistema de enseñanza con porcentajes obligatorios en cada lengua, como impone la nueva ley que ustedes acaban de aprobar", recoge la carta firmada por la presidenta de esta asociación, Gloria Lago, consultada por EL ESPAÑOL.

La carta razona que, "si en esos países lo han sabido organizar, nosotros no tenemos por qué ser menos". "Los dirigentes de esos países, usted, nosotros y todos los educadores honestos, sabemos que como mejor se aprende es en la lengua materna o habitual de la persona y que así se profundiza en la adquisición del registro culto y terminológico en dicha lengua".

"Usted sabe que estudiando la otra lengua oficial como asignatura durante todas las etapas educativas, se adquiere una competencia suficiente para desenvolverse en la comunidad. No incidiré más en ello, porque la nueva ley ya está aprobada, ustedes han optado por un sistema de imposición parcial y ya no tiene remedio por ahora, pero le voy a pedir que ciertas mejoras que sí incluye la nueva ley, se implanten ya el próximo curso", critican.

Desde Hablamos Español apuntan que "llevamos tiempo pidiendo que las pruebas evaluables se puedan realizar en la lengua elegida".

"Para concienciar a la opinión pública sobre los beneficios que esto implica, hemos contado con la ayuda de familias que han accedido a relatar ante los medios de comunicación lo injusto y frustrante que es ver cómo por razón de lengua te bajan la nota, te suspenden o cómo dejan de corregirte exámenes sobresalientes, todo ello acompañado de presiones a las familias y de situaciones muy desagradables".

Finalmente, continúa la carta, "han accedido ustedes a permitir esta libertad en la nueva ley y le felicitamos por esa decisión".

Nueva ley

Derogar el modelo educativo de Compromís en la Comunitat Valenciana ha sido una de las prioridades de Carlos Mazón. Basó su campaña electoral en denunciar la imposición lingüística y en defender la libertad de elección de las familias y una vez convertido en presidente de la Generalitat Valenciana, uno de sus primeros objetivos ha sido reformar el sistema.

La reforma a fondo se llevará a cabo en dos años. La nueva Ley de Libertad Educativa -así ha sido bautizada por PP y Vox-, derogará la ley de plurilingüismo del exconseller Vicent Marzà, que establecía porcentajes de castellano, valenciano e inglés de al menos un 25% en las escuelas.

La nueva normativa, que ya ha sido aprobada en el Parlamento valenciano, prevé un retorno al sistema de líneas, pero para el curso de 2025 y 2026. Serán los padres, madres o tutores legales los que decidan, a través de una consulta telemática, la lengua base en la que estudiarán sus hijos. Este será el idioma con mayor porcentaje de horas lectivas.

Según Hablamos Español, también "se va a terminar con la inconstitucional inmersión total obligatoria. Pero ¿por qué esperar un curso más para implantar estas dos medidas? ¿Van ustedes a llegar al ecuador de la legislatura con la misma normativa que Gobierno anterior? Dos cursos son un mundo para un niño, para un adolescente", denuncian.

Por otra parte, explican que "hay muchísimos centros de enseñanza" de la Comunitat Valenciana que "no cumplen ni siquiera el mínimo 25%".

"Ya hay una sentencia favorable. Sabemos que la van a cumplir, porque ustedes, afortunadamente, no son como los gobiernos separatistas de Cataluña, pero le pedimos que revisen los proyectos lingüísticos de colegios e institutos para que todos ellos comiencen el curso 2024/25 dentro de la legalidad y aplicando ya la elección de lengua en las pruebas evaluables, que es una medida de sencilla puesta en marcha y que supone un gran alivio", recoge el escrito.

"Me despido deseándole muchos aciertos en su tarea y no haga caso del sector intolerante. Ellos viven en el no permanente a cualquier medida que implique libertad", concluye Gloria Lago.