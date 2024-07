El vicepresidente valenciano de Vox presenta el I Circuito de Novilladas: "La cultura del toreo deja de ser la Cenicienta"

La primera edición del Circuito Valenciano de Novilladas ya tiene fecha en el calendario. Este lunes se ha presentado el ciclo que organiza la Fundación Toro de Lidia con el apoyo de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte.

En el acto han intervenido el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera, y el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. También han participado los nueve novilleros que competirán en este certamen.

El también conseller de cultura ha celebrado haber puesto "en pie de igualdad lo que se echaba en falta": "La cultura del toro ha dejado de ser la Cenicienta a partir de hoy dentro de la conselleria"

Victorino Martín ha asegurado que "hoy es un día de fiesta para el mundo del toro, el mundo de la cultura y para la democracia en general. La Generalitat ha dado un paso importante, sin complejos. La tauromaquia lo necesita".

El circuito se constituye de seis novilladas con picadores; la fase clasificatoria, con tres festejos, dos semifinales y la final. Por esta razón, el evento se partirá en diferentes jornadas y se celebrará en distintas plazas de toros de la región; dos en la provincia de Castellón; dos en Valencia y dos en Alicante.

Seis de los participantes han sido elegidos por las Escuelas Taurinas de la región. Por lo tanto, participan dos novilleros de la Escuela Taurina de Alicante (Borja Escudero y Kevin Alcolado); dos de la Escuela Taurina de Castellón (El Ceci y Joan Marín); y dos de la Escuela Taurina de Valencia (Miguel Senent "Miguelito" y Alberto Donaire).

💫 𝘿𝙞𝙘𝙚𝙣 𝙦𝙪𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙨𝙚𝙧 𝙛𝙞𝙜𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙩𝙤𝙧𝙚𝙤 𝙝𝙖𝙮 𝙦𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙪𝙣 𝙙𝙤𝙣 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡, 𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙡𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙝𝙖𝙘𝙚𝙣 𝙛𝙖𝙡𝙩𝙖 𝙨𝙤𝙣 𝙤𝙥𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨 💫



¡ SPOT del Circuito Valenciano de Novilladas 2024 ! pic.twitter.com/2b6s8PD8Qd — Circuito Valenciano de Novilladas (@torosvalencia) July 8, 2024

Dos novilleros más han sido elegidos por inscripción (Nek Romero y Santiago Esplá). Por último, existe una plaza de intercambio con otro Circuito de la Liga Nacional de Novilladas que ocupa Alejandro Chicharro, triunfador del Circuito de Madrid 2023.

Las ganaderías se han sorteado y los carteles han quedado de la siguiente manera:

Fase clasificatoria

27 de julio , Vinaròs . Novillos de El Risco. Participan Santiago Esplá, Nek Romero y El Ceci.

10 de agosto , Utiel . Novillos de Ribera de Campo Cerrado para Miguel Senent "Miguelito", Borja Escudero y Alejandro Chicharro.

25 de agosto, Vilafranca. Novillos de La Campana. Lidian Kevin Alcolado, Alberto Donaire y Joan Marín (debuta con picadores).

Semifinales

7 de septiembre , Ondara . Novillos de Osborne.

15 de septiembre, Bocairent. Novillos de Albarreal.

Final

29 de septiembre, Villena. Los novillos aún están por designar.

Subvenciones

El Gobierno valenciano concedió el pasado mes de junio una subvención directa de 300.000 euros a la Fundación Toro de Liria, con sede en Madrid, para la organización del primer Circuito Valenciano de Novilladas.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la concesión por parte de la Conselleria de Cultura y Deporte, dirigida por Vicente Barrera (Vox), a esta entidad para "promover, organizar y desarrollar un circuito de novilladas en la Comunitat Valenciana en formato competición".

Según la resolución, se destinarán 287.761 euros para el circuito de seis novilladas con picadores que se celebrarán en plazas de toros en la Comunitat Valenciana y 6.800 euros para la promoción de este evento.

Además, el texto considera que la tauromaquia "es una manifestación cultural de primer orden en toda España y, en particular, en la Comunitat Valenciana".

"La tauromaquia es una manifestación artística en sí misma, desvinculada de ideologías en la que resaltan valores como el valor, la estética y la solidaridad, que forma parte de la cultura tradicional y popular, como conjunto de manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la memoria colectiva", añade.

Formación para toreros

La finalidad de la subvención, según el documento, es "impulsar y promover la formación y preparación de los novilleros que aspiran a ser matadores de toros".

El número de novilladas con caballos exigido por la vigente normativa para acceder a la condición de matador de toros y el elevado coste económico, según la resolución, "dificulta la formación, la progresión y la carrera de los jóvenes aspirantes a profesionales taurinos".

El documento firmado por el conseller y vicepresidente primero, el exmatador de toros Vicente Barrera, recuerda que la Fundación Toro de Lidia es, desde 2021, organizadora y titular de la marca Liga Nacional de Novilladas.

Se trata de unos ciclos de novilladas con picadores en formato competición, "que se ha consolidado como un referente de organización y gestión dentro del mundo del toro".

Gobierno de coalición

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera, ha asegurado, sobre el aviso del presidente de Vox, Santiago Abascal, de dar por "rotos" todos los pactos en gobiernos autonómicos con el PP si aceptan la distribución de menores migrantes, que él hará lo que su partido decida.

No obstante, ha precisado que "a día de hoy" en la Comunitat Valenciana siguen teniendo "un gobierno de coalición fuerte".

Al respecto, Vicente Barrera ha manifestado: "Estoy adscrito a un partido y haré lo que el partido decida. El puesto no es mío, es del partido, eso lo he tenido siempre claro y lo sigo teniendo claro".

Homofobia

Preguntado por el apoyo que ha dado la Generalitat a las celebraciones del Orgullo impulsadas por el colectivo LGTBIQ+, Vicente Barrera ha asegurado que no hay homofobia en su partido, Vox, y ha expuesto que lo que no les gusta es "la instrumentalización de la sexualidad de cada cual".

"Nuestra posición y mi posición es que tenemos todo el respeto del mundo por cualquier orientación sexual. Rechazamos utilizar la sexualidad como un arma arrojadiza", ha argumentado.

De esta manera, ha proseguido: "Los gais están absolutamente integrados en esta sociedad, por mi parte y por parte de mi partido no hay ninguna homofobia de ningún tipo, es una barbaridad, lo que tememos es que se les saque de la generalidad".

En este punto, se ha referido a los Gay Games, que Valencia acogerá en 2026. "A mí me parece bien, pero me parece un disparate, desde el punto de vista de que los estás discriminando a ellos, y yo no quiero discriminar a nadie, porque sería como hacer unos juegos para calvos o unos juegos para bajitos".

"Yo entiendo que cuando llegan los Juegos Olímpicos, cuando llega cualquier competición, todos estamos integrados", ha añadido.