Vox pide que la bandera LGTBI no esté en la fachada de las Cortes Valencianas y el PP se desmarca: "Se va a colocar"

Nuevo desencuentro entre PP y Vox en las Cortes Valencianas. Vox ha exigido que no se exhiba la bandera del colectivo en la fachada principal de las Cortes Valencianas, pero el PP ha desautorizado a sus socios de Gobierno y ha confirmado que la bandera se colgará.

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, anunció este miércoles que su grupo parlamentario ha registrado un escrito a la Mesa para que se declare nula la resolución del 30 de abril sobre la colocación de la bandera.

La Mesa aprobó, con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE y Compromís y la oposición de Vox, la propuesta popular para que la bandera arcoíris se exhibiera en la Institución el pasado día 17 de mayo, día contra la LGTBfobia, y el próximo 28 de junio, día del Orgullo.

De esta manera, el partido de Santiago Abascal insistió en su rechazo a esta resolución al considerar que "vulnera los principios de neutralidad y objetividad de las instituciones y la ley de banderas".

Además, dejó la puerta abierta a acudir a la justicia si finalmente se exhibe la bandera del colectivo. "Si la Mesa hace caso omiso, Vox estudiará si acude a las instancias judiciales", afirmó.

El grupo parlamentario del PP, sin embargo, rechazó esta petición y su portavoz adjunto, Juanfran Pérez Llorca, confirmó que la bandera se colocará tal y como se aprobó en la Mesa.

Mazón, Pérez Llorca y Barrachina en una imagen de archivo en las Cortes Valencianas José Cuéllar/Corts Valencianes

"La posición del PP es clara y no admite dudas", defendió. En este sentido, aseguró que su grupo "defiende los derechos del colectivo LGTBI".

Sobre las acusaciones de Vox de que es "ilegal" colocar la bandera en la fachada, el dirigente del PP aseguró que "no se comete ninguna ilegalidad y no se está vulnerando ninguna ley por lucir, en la fachada y no en el lugar de las banderas oficiales, un emblema para reivindicar de manera simbólica la lucha de un colectivo".

En este sentido, recordó que "en el Patio Gótico del Palau de la Generalitat ya está el cartel conmemorativo de Orgull de Comunitat con la bandera arcoíris".

"Son personas iguales"

Llanos consideró que "las instituciones públicas no pueden tomar partido a favor de manifestaciones realizadas en los edificios que no han sido amparadas por la legislación vigente" y acusó de partidismo a las entidades del colectivo.

"Los homosexuales son personas iguales a todos los demás y no consideramos que nadie tenga que hacer bandera de ninguna condición especial", defendió durante una rueda de prensa convocada de urgencia en las Cortes Valencianas.

En este sentido, el portavoz parlamentario de Vox explicó que en el escrito también reclaman que la Mesa se abstenga de colocar cualquier tipo de "bandera, pancarta o simbología no oficial" en la fachada del edificio.

"Presentamos este escrito porque consideramos que atenta contra la legislación, la jurisprudencia y la Constitución que defiende la igualdad de los españoles", defendió Llanos.

El síndic de Vox, José María Llanos, en las Cortes Valencianas José Cuéllar/Corts Valencianes

En este sentido, negó que su partido sea homófobo. "Quien defiende el artículo 14 de la Constitución y la igualdad de todos, sin importar su condición, ideología, raza, sexo, no puede ser homófobo", afirmó.

El dirigente de Vox se borró de cualquier acto o acción de celebración del Orgullo. Aseguró que su partido no participará en "ningún acto en defensa de ningún colectivo especial".

Al respecto, hizo una comparación entre el colectivo LGTBI y otros grupos de personas. "No es lo mismo hablar de colectivos de niños enfermos o de ancianos abandonados que necesitan medidas de asistencia, que defender posturas ideológicas partidistas", añadió.

Desde el PSPV, el síndic, José Muñoz, consideró esta iniciativa "aberrante" porque atenta contra la igualdad". Por su parte, el diputado de Compromís Francesc Roig instó al PP a posicionarse. "No vamos a bajar la mirada ni un segundo en la defensa de los derechos del colectivo", subrayó.