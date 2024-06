El día que Alessandro Lequio confesó haber dado "bofetones a las mujeres" en la televisión pública valenciana Canal 9

Alessandro Lequio ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad después de que se haya viralizado de nuevo el polémico vídeo en el que reconoce que "he tirado bofetones a las mujeres" durante una entrevista en televisión.

Las declaraciones se realizaron en 1999 en el programa Tómbola, de Canal 9, la televisión pública valenciana cerrada en 2013 tras años de escándalos y corrupción

"Yo he tirado bofetones a las mujeres, me ha pasado. Pero es un bofetón light, no es un bofetón… No encuentro que haya nada de malo", dijo en prime time.

El vídeo ha sido difundido por la cuenta de la red social X -antes Twitter @nenedenadie y acumula en pocas horas más de 200.000 visualizaciones.

"Alessandro Lequio admitió en Tómbola a finales de los 90 haber agredido a mujeres, restándole importancia al hecho y con una sonrisa de oreja, orgulloso de lo que estaba contando. Hoy quiero recuperar ese momento en que Jesús Mariñas le preguntó si pegaba a las mujeres y él lo admitió sin remordimientos", manifestó este usuario.

Este perfil difundió de nuevo el vídeo para denunciar que Lequio siga de colaborador en programas de televisión y después de que Marta Riesco revelara recientemente en una entrevista en el nuevo Sálvame, Ni Que Fuéramos Shhh, el trato vejatorio por parte del colaborador.

En este programa de Tómbola emitido a finales de los 90 la periodista Karmele Marchante se mostró especialmente crítica con la actitud del italiano. "Si eres capaz de decir eso y no eres capaz de sentir vergüenza de ti mismo, sinceramente…".

"Puede pasar que me hayan dado un bofetón y he tenido que dar uno", respondió Lequio. "La gente que se relaciona normalmente no utiliza la violencia de esta forma", le insistió Marchante. "No es violencia, perdona", se justificaba.

"Estoy hablando de una discusión fuerte donde ella te tira un bofetón, pues tú se lo restituyes", apuntaba él frente a un grupo de colaboradores que denunciaban dicha actitud.

"Son malos tratos", llegó a decir la periodista Pilar Eyre ante unas declaraciones que no tuvieron ninguna consecuencia en la cadena pública.

Talonario público

Uno de los programas que marcó la historia de Canal 9 fue Tómbola. Producido por Producciones 52, dirigida por Ángel Moreno, el programa costó la friolera de 32 millones de euros de 1997 a 2004, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Por aquel programa se pasearon los grandes rostros del mundo del corazón, que siempre aseguraron que aquella época era en la que mejor se pagaban las entrevistas. Exclusivas a golpe de talonario público. El director de la cadena que impulsó el formato fue el periodista Jesús Sánchez Carrascosa, el hombre de Eduardo Zaplana en los medios.

Por la autonómica se pasearon numerosos rostros de la crónica social como Bárbara Rey, que tuvo el programa En casa de Bárbara por un valor de 5 millones de euros, y el concurso de Mar Flores, La música es la pista, por 4,2 millones de euros.

En 2013 Canal 9 se fundió a negro tras no poder sostenerse en pie.

Según informó en su momento la Generalitat Valenciana, el coste del cierre asciende a 144 millones de euros, incluyendo los 86 millones para pagar las indemnizaciones de los trabajadores, aunque otras fuentes elevaron la cifra a los 200 millones de euros.

Colaboraciones de oro

El periodista Jesús Mariñas se erigió, junto a Lydia Lozano o Karmele Marchante, en uno de los colaboradores más populares. Y también en uno de los profesionales mejor pagados del sector.

Por cada programa semanal, percibía cerca de 500.000 pesetas de la época (el espacio se mantuvo en antena siete años, entre 1997 y 2004), es decir, 3.000 euros actuales al cambio, unos 12.000 euros mensuales.

El propio Mariñas desveló su salario en Canal 9 (afirmó, de hecho, que entonces la televisión autonómica valenciana "pagaba muy bien") durante el transcurso de una entrevista en Sálvame Deluxe.

En el polígrafo admitió también que el entonces director general de RTVV, Jesús Sánchez Carrascosa, le ofreció presentar un nuevo espacio junto a Terelu Campos. Un proyecto del que se desvinculó tras el primer programa, al comprobar que finalmente era la malagueña quien iba a conducirlo.

Tómbola, que nació el 13 de marzo de 1997, fue el programa más exitoso de la historia de Canal 9, con audiencias superiores al 28%. Un formato que, finalmente, triunfó también en la mayoría de las televisiones autonómicas.

Cada emisión tenía un coste de unos 72.000 euros. "Con lo que ganaba de publicidad se pagaba los servicios informativos", recordó Jesús Mariñas en una entrevista.