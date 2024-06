Marta Zvorygina, la mejor estudiante de la selectividad de 2024 en Valencia: "Mi esfuerzo no ha sido en vano"

La mejor alumna de la selectividad en la Comunitat Valenciana ha sido una joven del municipio valenciano de Canals.

Su nombre es Marta Zvorygina y con un 9,87 sobre 10 puntos en la fase obligatoria podrá estudiar la carrera que quiera.

Ella lo tiene claro, lo que le gusta son los idiomas y por eso, estudiará el grado de traducción en la Universidad de Valencia.

Con sus 17 años, todavía no acaba de creerse su logro. Sabía que los exámenes le habían salido bien, pero su cabeza no paraba de darle vueltas a posibles errores, que luego se ha demostrado que no eran tales.

"Cuando he visto la nota me he dado cuenta de que soy demasiado exigente conmigo misma", afirma a EL ESPAÑOL. "Me he levantado controlando la hora, estaba muy nerviosa y las notas me las ha abierto mi madre", explica.

Su primera reacción, según confiesa, ha sido no creérselo. De hecho, ha hecho una fotografía para guardarse el recuerdo para siempre.

En ese momento su teléfono móvil no ha dejado de sonar. El director de su instituto, el IES Francesc Gil de Canals, le ha llamado para felicitarla. También sus familiares, amigos y profesores.

Grado de traducción

A Marta se le dan bien las letras y las ciencias, pero ha elegido lo primero, pese a la creencia de que los mejores estudiantes siempre estudian ciencias o ingenierías.

Para ella, lo fundamental es hacer algo que le gusta. "Investigué sobre la carrera y me encantó", asegura.

Marta, de 17 años, ha obtenido la nota más alta en la Comunitat Valenciana. EE

Ya habla además de castellano y valenciano, inglés y un poco de ruso, ya que tiene familia rusa. Quiere mejorarlo y ponerse con el francés. Pero este verano, según explica, se lo tomará de vacaciones, para viajar y "salir de fiesta" como cualquier persona de su edad.

¿Ha sido duro llegar a ser la mejor estudiante de la selectividad? Marta reconoce que no tiene un método de estudio, pero es "exigente" con ella misma, algo que certifica que su nota media de bachillerato sea de 10.

"Mi esfuerzo no ha sido en vano", celebra, y considera que la clave del éxito es "que te guste el tema". "No he seguido ningún método ni organización concreta. Me hago muchos esquemas y resúmenes para estudiar", añade. Como truco, explicarse el temario a sí misma en voz alta.

Como consejo para los futuros estudiantes de las PAU, "que no se estresen como yo lo he hecho". "Da un poco de miedo, pero es un examen como los que se hacen en el instituto", añade.

98,32% de aprobados

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo informó este viernes que el 98,32% de estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana ha aprobado. El curso pasado este porcentaje fue de un 98,24%.

La nota media del alumnado valenciano se sitúa en un 6,74 sobre 10 (fase obligatoria) frente al 6,78 del curso pasado. La nota media ha sido similar en mujeres (6,75) y en hombres (6,73).

En cuanto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,87 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguida de la Universitat de València (6,75); Universitat Jaume I (6,72); Universidad de Alicante (6,69) y la Universitat Politècnica de València (6,68).

En cuanto a los porcentajes de aprobados, encabeza la lista la Universitat de València (98,91%); seguida por la Universitat Jaume I (98,58 %), Universitat Politènica de València (98,37 %), Universidad Miguel Hernández (98,23 %) y la Universidad de Alicante (97,50 %).

A la convocatoria ordinaria de las PAU de este mes de junio se han presentado un total de 24.148 alumnos.

Revisión y convocatoria extraordinaria

Los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes los días 17, 18 y 19 de junio hasta las 14:00 horas.

Por su parte, la Comisión gestora realizará la resolución de las correcciones el 21 de junio.

El periodo para solicitar ver los exámenes será el 25 y 26 de junio en la provincia de Valencia y Castellón.