À Punt condena el ataque de Francisco Camps a un tertuliano de la tele pública: "A usted no le permito hablar"

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha lamentado este martes la actitud del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en la entrevista de este lunes en el programa Les Notícies del Matí de À Punt y ha defendido "el derecho de los periodistas a trabajar en libertad".

Así lo ha señalado en un comunicado después de que el exdirigente generara momentos de tensión por su negativa a contestar a preguntas y cuestionar la presencia y profesionalidad del director de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán, que participaba en la tertulia.

"No le permito hablar, a usted no, por muchos motivos". "¿Y usted por qué está aquí? No tengo ni idea de por qué está usted aquí, porque yo sé perfectamente lo que usted ha hecho durante quince años en su radio". "Usted no tiene que hablar del señor Camps", llegó a decir el exmandatario del PP.

Así respondió cuando Guzmán le preguntó si, pese a haber resultado absuelto de todas las causas en las que estaba imputado, se consideraba o no responsable político de los hechos por los que sí han sido condenados compañeros del que fue su Gobierno.

"En los medios públicos valencianos caben todas las opiniones, tanto de las personas entrevistadas como de los periodistas que participan en los programas informativos y que hacen uso de su derecho a informar", señala el Consell Rector al respecto. Antes censuraron lo ocurrido el Consell d'Informatius de À Punt y la Unió de Periodistes Valencians.

En esta línea, subraya que el ejercicio del periodismo "es la garantía del buen funcionamiento de la democracia y los periodistas son los encargados de hacer efectivo el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural".

Des de la Unió de Periodistes Valencians manifestem el nostre suport a @bernardoguzman i lamentem l'actitud de menyspreu injustificable de l'expresident Francisco Camps durant l’entrevista realitzada este matí en el @NTCdelMati d’@apunt_media. pic.twitter.com/3f22825eNC — Unió de Periodistes (@unioperiodistes) June 3, 2024

El Consell Rector considera "inadecuado" que ninguna persona "trate de negar a un periodista, que está ejerciendo su labor de informar, el derecho a expresarse libremente y que sea objeto de ataques personales".

Por ello, lamenta la actitud del expresidente y expresa todo su apoyo al editor-presentador del programa, al periodista que sufrió el "intento de injerencia" y al resto de invitados que vivieron una "situación tensa".

El Consell Rector reivindica el derecho y el deber de los profesionales de los medios de comunicación públicos "de poder trabajar en libertad para ofrecer a la ciudadanía unos informativos plurales y rigurosos, donde todas las voces y todos los puntos de vista tienen espacio", concluye.