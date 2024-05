Francisco Camps habla con Feijóo y le pide "volver a la política" tras la absolución en su última causa de 'Gürtel'

"He hablado con el presidente del partido, me ha felicitado", reveló este miércoles Francisco Camps tras departir por teléfono con Alberto Núñez Feijóo. A continuación, manifestó la voluntad que viene reiterando durante su largo periplo judicial: "volver a la política". "He tenido la satisfacción de hablar hoy con el presidente del partido y le he trasladado ese deseo", explicó.

"Quiero estar en política". "Quiero volver a la arena política". "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé", subrayó a lo largo de su intervención. "Quiero volver al escritunio del que salí", dijo, preguntado incluso sobre la posibilidad de regresar a una lista electoral. "Estoy casi más emocionado que en el año 1992 cuando empecé como concejal de tráfico", recalcó.

Repreguntado sobre su conversación con Feijóo, dijo que la llamada fue "biunívoca". Con este palabro matimático pareció explicar que el presidente del PP le llamó y él le devolvió después la llamada. "Me ha dicho que felicidades y que nos veremos", se limitó a decir sobre su charla con Feijóo.

Así se pronunció Camps en una rueda de prensa convocada de urgencia para valorar su absolución por parte de la Audiencia Nacional en el último caso en el que estaba imputado. La resolución llega 16 años después del estallido de Gürtel en 2008. El entonces presidente valenciano dimitió en 2011 al abrirse juicio oral contra él por el llamado caso de los trajes.

Camps compareció sosegado, con un talante muy político, con pretendida elegancia. "Mi voluntad es irrefrenable", insistió sobre su voluntad de regresar. Tuvo buenas palabras para el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Me ha dicho que ya hablaremos con tranquilidad", dijo sobre el actual mandatario autonómico. Sobre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, manifestó no haber hablado con ella. "Pero estoy seguro de que tendré una llamada o un mensaje suyo", dijo.

La Audiencia Nacional comunicó este miércoles que ha absuelto al expresidente autonómico y ha condenado a los 11 acusados del último juicio de la Gürtel valenciana que pactaron con la Fiscalía para no entrar en prisión.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a Camps del delito de tráfico de influencias, en concurso ideal con el delito de prevaricación, del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

En una sentencia de 232 folios, la Sala condena a los integrantes del denominado grupo Correa, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, al haberse conformado con las penas que acordaron con las acusaciones de hasta dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Francisco Camps, en su atención a los medios de este miércoles. Efe / Ana Escobar

Además de Camps, el Tribunal también absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat Valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valenciana para su exposición en la feria Fitur.

Esta sentencia cierra la etapa judicial y Camps ha logrado salir indemne de todas las imputaciones que acumuló pese a las sentencias condenatorias contra altos cargos de su Consell por el caso Gürtel.

En resumen, el Tribunal cree que, pese a su relación con miembros de la trama, no hay pruebas que favoreciera a sus empresas, unas sociedades que ya fueron condenadas en el juicio de la financiación irregular del PP valenciano.

Entre los altos cargos que fueron acusados y que finalmente resultaron absueltos se encuentran Alicia de Miguel, exconsellera de Bienestar Social, y los exconsellers de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado, además de funcionarios de la Generalitat Valenciana que se negaron a llegar a un acuerdo de conformidad.

"No se ha probado concierto alguno de Francisco Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del stand de Grandes Proyectos fuera directamente adjudicado a Orange Market SL, sin que conste que el mismo se inmiscuyera, o diera orden verbal o escrita en la tramitación de procedimiento de contratación alguno de los aquí juzgados", recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"No se puede fundamentar"

Según la sala, "no se puede fundamentar una condena de Camps en la única declaración del Álvaro Pérez Alonso", conocido como El Bigotes, quien reconoció en el juicio los hechos y que obtuvo los contratos por su amistad con el político valenciano.

Pero la sentencia subraya que la declaración "no consta corroborada por otras pruebas o indicios, por más que tuviera una relación de amistad o profesional, como también se ha dicho, que en modo alguno puede servir para deducir en una especie de diabolicus deductio sus responsabilidades por los hechos de un hipotético amigo".

"Debe tenerse en cuenta, como ya se dijo, la necesidad de la existencia de una corroboración objetiva de los hechos, pues como recoge la jurisprudencia ya descrita, que exige la necesidad de una cierta corroboración de los hechos por indicios o pruebas objetivas", recuerda el Tribunal.

"Pero en lo que aquí interesa podemos afirmar que ha resultado palmario que el diseño del stand de grandes eventos, hasta 2009, nunca fue asumido por la Agencia Valenciana de Turismo, antes bien, su diseño y montaje era asumido por cada uno de los expositores".

No es cierto, puntualiza, que, en 2008, "formara parte de la licitación de la Agencia Valenciana de Turismo y que se dejara ese stand para general más ingresos a Orange Market –la abundante prueba testifical practicada evidencia que cada expositor pagaba su stand".

Francisco Camps, junto a su abofado, Pablo Delgado. Efe / Ana Escobar

Por otra parte, la sentencia concluye que "no se ha acreditado por prueba alguna válida en Derecho que Camps ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de Salvadora Ibars, alto cargo de la Generalitat, "o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de Fitur 2009".

Igualmente, destaca que "no existe documento, correo electrónico, grabación, interceptación de conversación o registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

Además, afirma que "tampoco existe prueba o indicio alguno en relación con el señor Álvaro Pérez o cualquiera de los acusados relacionados con el grupo de empresas del señor Correa, que justifique su participación en la contratación y adjudicación los eventos en que hubiera concurrido".

"Por todo lo anterior, procede su libre absolución con todos los pronunciamientos favorables" para el histórico dirigente valenciano.

Camps fue juzgado en la Audiencia Nacional diez años después del juicio de los trajes y 16 años después de que estallara el caso -empezó la investigación en 2008-.

El dirigente valenciano resultó absuelto por un jurado popular, pero en este tiempo distintos tribunales condenaron a sus colaboradores más cercanos, como el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa o el exdirector de Canal 9 Pedro García.