La joven pareja que ha perdido su primera casa en el incendio de Valencia: "Parece una pesadilla"

Laura y Manu decidieron hace tres años irse a vivir juntos. Escogieron para su primer hogar un piso de alquiler en el barrio valenciano de Campanar, una zona de amplias avenidas y en la que la mayoría de los edificios son nuevos.

Este jueves, en menos de 15 minutos, lo perdieron todo, aunque se sienten "afortunados" de estar vivos. Un incendió carbonizó de una forma extremadamente rápida el complejo residencial en el que vivían. Eran vecinos del noveno piso del segundo bloque.

La joven pareja, que está alojada desde la noche del jueves en el hotel SH Valencia Palace, junto a otros afectados por el incendio, explica que sienten como si estuvieran en "una pesadilla" de la que en cualquier momento van a despertar. "Hemos perdido nuestra primera casa", lamentan.

En el momento de la tragedia, Manu, que es entrenador deportivo, estaba en el gimnasio. Laura, maestra de profesión, sí se encontraba en el domicilio. Actuar rápido fue lo que le salvó.

"Estaba duchándome y sentí que olía un poco ha quemado", rememora. En ese momento, tal y como explica, cerró todas las ventanas, cogió su chaqueta y salió de su casa.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que había humo y vio a los bomberos. "Salí por patas y a los dos minutos, toda mi casa estaba incendiada", afirma.

La experiencia de él fue diferente. Estaba en el gimnasio cuando su novia le dio la noticia por teléfono: "vente que se quema el edificio". Confiesa que en un primer momento no se lo podía creer, pero que en cuanto llegó a la zona, vio la gran "chimenea".

"Se quemaba un piso y a los tres minutos, otro", recuerda, y afirma que todavía están "desubicados", intentando asimilar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas.

La preocupación por ellos y por el resto de las familias afectadas, no les ha dejado dormir. Sin embargo, prefieren quedarse con un mensaje optimista: "por suerte, estamos aquí".

El siguiente paso todavía no saben cuál será. "Hemos salido con lo puesto, no tenemos ni cartera, ni DNI, ni carné de conducir, ni ropa, ni nada", destacan. "No sabemos qué es lo primero que tenemos que hacer", afirman.

umerosas personas se han acercado a dejar ropa, mantas y calzado para los vecinos afectados por el incendio Efe/Biel Aliño

El Ayuntamiento de Valencia habilitó este viernes un punto de atención en Tabacalera para atender a los afectados. En él, personal especializado se ocupará de gestionar los primeros trámites de urgencia y de ofrecer atención psicosocial para todos los vecinos que lo requieran.

En cualquier caso, señalan que harán una lista de prioridades para renovar la documentación personal y para comprar los enseres más necesarios, como un cargador de móvil o ropa. "No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes", señalan.

Esta pareja es solo un ejemplo de todas las personas que vivían de alquiler en el edificio incendiado y que también lo han perdido absolutamente todo. De hecho, los inquilinos no suelen tener seguro de hogar, por lo que no podrán cubrir por esa vía el contenido del piso, es decir, sus enseres y bienes personales.

Reclamación al seguro

Las personas afectadas tendrán que reclamar los daños que han sufrido en sus viviendas y enseres a su seguro o al de la comunidad de propietarios.

Para las reclamaciones, los afectados deberán esperar las periciales efectuadas sobre las viviendas y, una vez con esos informes, podrán reclamar los daños a su seguro en el caso en que lo tuvieran contratado.

De no ser así, tendrán que recurrir al seguro de la comunidad de propietarios, según explicó a Europa Press el abogado especialista en derecho civil y penal en Valencia, Mario Gil.

Los afectados recibirán una indemnización en función del capital asegurado con su compañía. En este caso, en el que hay tantos daños y afectados, los diferentes seguros contratados por los particulares tendrán que sentarse, unificar criterios y llegar a acuerdos para fijar indemnizaciones, afirmó.

Desde Legálitas concretaron que el seguro de la comunidad cubre los daños materiales en el continente, lo que forme parte de su estructura, el contenido comunitario y los desperfectos causados a locales comerciales.

El mobiliario y los objetos personales de cada vivienda rige en función del seguro de hogar de cada vecino.

Nueve fallecidos

El incendio de un edificio residencial con 131 viviendas en el barrio de Campanar de Valencia declarado la tarde del jueves por causas que aún se desconocen se ha saldado con el fallecimiento de nueve personas.

La investigación de las causas del incendio y su rápida propagación, así como la atención a las víctimas, centran ahora los esfuerzos de las administraciones.

El edificio incendiado en el barrio de Campanar de Valencia Efe/Miguel Ángel Polo

La madrugada del jueves se hallaron cuatro cadáveres y más tarde, cuando los bomberos y la policía científica han podido acceder finalmente al edificio, se han localizado los cuerpos de las demás personas que estaban desaparecidas.

El número de personas alojadas en hoteles de la ciudad además, aumentó de los 39 a las 105 personas en la noche del viernes.

Por su parte, el Gobierno valenciano aprobará el lunes un decreto de ayudas económicas, fiscales y sociales urgentes para los afectados, según anunció el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, estuvieron este viernes en el lugar del suceso junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha ofrecido la ayuda y colaboración del Ejecutivo central.

