Julián el conserje, héroe del edificio en llamas de Valencia: se jugó la vida para avisar a los vecinos puerta por puerta

Su nombre es Julián, un conserje como tantos otros responsable de un complejo residencial de Valencia. Afable, atento, querido por todos.

Acudió al trabajo como todos los días este jueves 22 de febrero, pero no fue una jornada más. Se propagó un grave incendio que ha consternado a España, la orden era desalojar.

Pero él no lo hizo. Prefirió avisar puerta por puerta a los vecinos, una decisión que salvó decenas de vidas.

Así lo detallan a EL ESPAÑOL varios residentes del complejo residencial arrasado por las llamas en el barrio valenciano de Campanar.

"Julián ha sido un héroe, ha avisado puerta a puerta para salvar a muchísima gente", relatan. El grupo de WhatsApp de vecinos del residencial está repleto de felicitaciones al trabajador.

"Es el típico trabajador atento y eficaz, pero hoy ha demostrado además tener un gran coraje y ser una gran persona", subraya a este periódico un residente. El trabajador se encuentra a esta hora abrumado por lo sucedido e incapaz de atender las solicitudes que le llegan de los periodistas.

Los propietarios consultados se muestran consternados, y no solo por la pérdida de sus inmuebles. "Me preocupan las personas que no dicen nada en el grupo, sobre todo la gente que era muy activa", alertan.

Las autoridades todavía no han confirmado víctimas mortales, pero vecinos, agentes y bomberos se temen lo peor dada la contundencia del fuego, que ha acabado por completo en pocas horas con un complejo de 138 viviendas.

Devastador incendio

Los bomberos siguen tratando de controlar con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) el devastador incendio que se ha iniciado esta tarde en un edificio de viviendas de catorce alturas en Valencia.

Los bomberos intentan aún rescatar a vecinos desde los balcones en el edificio, calcinado ya en varias de sus plantas por este llamativo incendio, de grandes proporciones, que ha provocado una gran columna de humo visible desde diferentes puntos de la ciudad.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias, que contempla "daños extensos".

En la zona hay desplegadas numerosas dotaciones de bomberos y ambulancias, además de policía nacional y local, y donde se ha instalado un hospital de campaña.

