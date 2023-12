Ana Vega, la única mujer portavoz de Les Corts, relegada en solo 5 meses por el sector ultracatólico de Vox

La dirección nacional de Vox ha decidido relegar a su portavoz en Valencia, Ana Vega, cinco meses después de su nombramiento, y ha ascendido al diputado del sector ultracatólico, José María Llanos.

Vega era la única mujer portavoz en las Cortes Valencianas y el pasado lunes publicó un tuit presumiendo al respecto. En la publicación aseguraba que la formación de extrema derecha era la única que apostaba por las mujeres.

Pero solo 24 horas después, la publicación de Vega desapareció y Vox anunció desde Madrid los cambios. Tras el recambio, ningún grupo contará con una mujer como portavoz en el parlamento valenciano por la reciente salida de la socialista Rebeca Torró por su nombramiento como secretaria de Estado de Industria y su relevo por José Muñoz.

[La asignación de plazas de las macro oposiciones en Sanidad tardará en resolverse al menos 6 meses]

Así, Vox arrancará el próximo año con Llanos como nuevo portavoz, asumiendo las funciones que hasta ahora ejercía la presidenta provincial del partido en Alicante, Ana Vega.

"Este cambio se enmarca en el normal desarrollo del grupo parlamentario, en el que se opta ahora por dar la portavocía a un representante de Valencia con el objetivo de realizar un reparto de funciones entre los representantes de las diferentes provincias", explicó la formación en un comunicado.

Sin embargo, el cambio se produce después de que el sector ultracatólico haya pasado a dominar el partido de Santiago Abascal, con Jorge Buxadé como máximo representante.

Vega es una dirigente de la máxima confianza del ex secretario general Javier Ortega Smith, defenestrado por el partido, y ha mantenido una relación con diversos diputados en los últimos años.

La diputada ha logrado mantenerse como líder del partido en Alicante, pero diversas publicaciones apuntan a que Vox también estaría preparando su relevo al frente del partido en esta provincia.

Llanos lleva desde 2019 representando al partido en la cámara autonómica y Vox cree que es la persona adecuada para continuar con el trabajo realizado por Vega. La alicantina se mantendrá como portavoz adjunta y presidenta del grupo de Vox en el Parlamento autonómico.

El ideólogo

Llanos no es un dirigente más de Vox, es el ideólogo de la extrema derecha en Valencia. Catedrático en Derecho Romano de la Universitat de València (UV), fue presidente de Vox en la provincia de Valencia y portavoz adjunto en la anterior legislatura.

Magistrado suplente de la Audiencia de Valencia entre 1996 y 2009, en verano protagonizó una polémica al asegurar que la violencia de género no existía.

Llanos ha ejercido cargos de responsabilidad con el PP hasta que se pasó a Vox. En 2013 fue asesor jurídico de Fundar, un organismo creado por el exconseller del PP condenado por malversación, Rafael Blasco.

Durante esos años también ejerció de abogado y pleiteó en los tribunales para que se reconociera el denominado pin parental. Pero fracasó en todos sus intentos.

Llanos fue el abogado de las familias que a partir del año 2010 presentaron varias demandas ante el Tribunal Superior de Valencia (TSJ) para censurar contenidos y que sus hijos no estudiaran la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente radical recurrió la orden del Consell de Francisco Camps por la que no se reconocía el derecho de estas familias a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La Conselleria de Educación declaró el deber de cursarla y Llanos se convirtió en el defensor en los tribunales del pin parental.

Llanos denunció que se pretendía "enseñar una ética determinada -relativista- que vulnera el principio de neutralidad ideológica y de una corriente filosófica concreta y partidista -el constructivismo-, por lo que, en realidad, se trata de imponer una moral concreta no neutra".

Además, censuró que "la concepción ética" que imponía estaba "impregnada de la denominada ideología de género".

El TSJ rechazó todos los argumentos y que se pretendiera "adoctrinar a los alumnos en el relativismo, el positivismo y la ideología de género".

"La Constitución no es relativista en fundamentos, valores y derechos, sino comprometida con los que identifica y reconoce", respondieron los tribunales.

José Mª Llanos en las Cortes. CORTS / JOSÉ CUÉLLAR

Familia natural

La promoción de la "familia natural" es otra de las obsesiones de este catedrático. Llanos está en contra del matrimonio homosexual y arremate contra las leyes que pretende proteger al colectivo.

"Si dos personas homosexuales quieren formar un grupo familiar a efectos jurídicos no vamos a entrar, pero otra cosa es que ahora digan que a la mesa la vamos a llamar silla", aseguró en una entrevista al diario Las Provincias en 2018.

Llanos también cargó contra el dirigente del PP Javier Maroto tras casarse con su marido.

"Oiga, yo con las personas no me meto, cada uno puede tener sus querencias, pero es que Maroto es pro ideología de género, que es cargarse la familia natural, que no tradicional, porque juegan con el lenguaje y nos llevan a su terreno", dijo.