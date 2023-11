El Hospital La Fe congela tejido ovárico de 135 niñas con cáncer para facilitar su fertilidad

Al programa de preservación de la fertilidad del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, puesto en marcha en 2008, se han adherido un total de 135 niñas con diagnóstico de cáncer.

El objetivo es que sufrir esta enfermedad a una edad temprana no interfiera, una vez superada, en la futura fertilidad, debido a los efectos secundarios de los tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia en la zona pélvica.

El procedimiento consiste en criopreservar la capa externa del ovario donde se encuentran los folículos (corteza ovárica), tanto en menores puberales como prepuberales.

En este último caso, se hace coincidir la extracción del tejido ovárico con una intervención programada para el tratamiento oncológico. El propósito es no retrasar ni interferir en él, según un comunicado de Generalitat.

Las muestras se conservan el tiempo necesario y se tratan convenientemente para evitar la reintroducción de células cancerosas cuando, llegado el momento, se acometan los tratamientos de fertilidad.

Por el momento, no ha habido ninguna reimplantación de tejido ovárico debido a la corta edad de las pacientes. Las niñas cuya corteza ovárica se mantiene criopreservada, según informa la agencia Efe, tenían en el momento de la extracción entre 18 meses y 15 años.

El programa está coordinado por la oncohematóloga pediátrica María del Mar Andrés y en él participan psicólogos de la unidad de Oncología Infantil, Cirugía Pediátrica y profesionales de la unidad de Reproducción Humana.

"La criopreservación no se ofrece a todos los pacientes porque el riesgo gonotóxico no es igual ni en todos los cánceres ni tampoco todos los cuerpos responden igual ante la enfermedad y sus tratamientos. La mayoría de menores y adolescentes supervivientes no tendrá problemas de fertilidad", ha aclarado la doctora Andrés.

Lo ha hecho durante la segunda jornada de divulgación científica sobre el Seguimiento a largo plazo para supervivientes de cáncer infantil organizada por la Asociación de Madres y Padre de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana (Aspanion).

Diagnóstico

Cada año se diagnostican en la Comunitat Valenciana entre 150 y 180 nuevos casos de cáncer en menores y adolescentes y la tasa de supervivencia alcanza el 82% a los 5 años del diagnóstico, de acuerdo con el Registro Español de Tumores Infantiles que dirige la doctora Adela Cañete, también responsable de la unidad de Oncohematología Pediátrica de La Fe.

La unidad de Oncología Pediátrica de este hospital es el servicio de referencia para los casos más complejos de la Comunitat Valenciana e incluso de autonomías limítrofes, desde donde son remitidos pacientes para recibir tratamientos que no están disponibles en sus centros.

En este punto, "la atención hospitalaria y la atención primaria van de la mano", ha puntualizado María Jesús Arilla, directora general de Atención Hospitalaria de la Conselleria de Sanidad.

En la organización del evento han colaborado las tres unidades de Oncología Pediátrica de La Fe, Hospital Clínico Universitario de Valencia y Hospital Doctor Balmis de Alicante; la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y el Instituto Valenciano de Pediatría.

