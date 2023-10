Mazón propone cambiar el nombre de Acadèmia Valenciana de la Llengua por el de "Llengua Valenciana"

El presidente valenciano Carlos Mazón (PP) ha propuesto cambiar la denominación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la institución estatutaria encargada de redactar la normativa lingüística del idioma valenciano, por la Acadèmia de la Llengua Valenciana, aunque ha rechazado "imponerlo".

Mazón ha desvelado su propuesta en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia y recogida por EL ESPAÑOL. En ella se muestra partidario de un cambio de nombre del órgano académico porque "el nombre de nuestra lengua es el valenciano".

"Sería interesante, la Acadèmia de la Llengua Valenciana, que no es lo mismo que la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Porque el nombre de nuestra lengua es valenciano. No soy ingenuo, soy consciente de que algunos tratan de torpedear o manipular el debate filológico. Hablan de unidad de la lengua como antesala de unidad política. En ese punto me tendrán enfrente".

[Pere Aragonès reivindica en Valencia que el catalán se hable "en todos los parlamentos catalanes"]

El barón del PP rechaza las comparaciones del catalán y valenciano con el español que se habla, por ejemplo, en Latinoamérica y cuya unidad lingüística no se cuestiona.

"Me parece esa una analogía peligrosa. En la Constitución de Colombia no hay un artículo que diga que su lengua es el colombiano, pero en el estatuto valenciano se dice que se habla valenciano", responde Carlos Mazón.

El regreso del PP a las instituciones valencianas ha revivado el conflicto lingüístico sobre el valenciano.

El pasado mes de septiembre, el presidente de la Generalitat Valenciana pidió a la AVL que se acercara a la ciudadanía. El presidente consideró que "muchos valencianos se han sentido demasiado lejos del organismo, impulsado en 1998 por el pacto que promovió el expresidente Eduardo Zaplana para cerrar las polémicas lingüísticas y dictar unas normas de uso corriente.

Mazón cree que las normas de la Acadèmia son de un rigor "que no se compara con lo que vemos en las calles todos los días, con lo que se habla en las casas y en la huerta".

A juicio de Mazón, "no puede ser que haya valencianohablantes que se sientan al margen de la normativa, el valenciano es de todos y todos tienen que verse identificados, lo hablen o no todos los días".

"Valencianizar Cataluña"

En la entrevista, Mazón afirma que quiere una relación "de igual a igual" entre la Comunitat Valenciana y Catalunya, y que va a favorecer esa relación.

"Siempre nos han perjudicado desde el soberanismo separatista catalán a la Comunitat Valenciana, como con esa ensoñación de los Països Catalans", subraya.

"Quizá lo que deberíamos hacer es valencianizar Catalunya antes que catalanizar la Comunitat Valenciana", analiza. En este sentido, cree que es difícil que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, pueda ser un interlocutor válido para los valencianos.

Sobre las declaraciones que Mazón hizo en relación con la existencia de una posible "agenda oculta" entre el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y los partidos independentistas, manifiesta que tarde o temprano se sabrán los detalles, pero que se espera lo peor.

Sigue los temas que te interesan