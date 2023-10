El Valencia Basket presenta a su nueva jugadora Bec Allen en Quirónsalud Mercado de Colón

La exterior Bec Allen (1.88m, Australia, 06/11/92, 30 años) ha sido presentada hoy como nueva jugadora de Valencia Basket, en su segunda etapa en el club, para la próxima campaña. El evento se ha celebrado en el Centro Médico de Quirónsalud Mercado de Colón de la calle Cirilo Amorós de València.

Allen llegó a Valencia Basket en la temporada 2020 desde el Arka Gydnia polaco y las New York Liberty de la WNBA. La exterior, con su gran capacidad tiradora, fue fundamental para levantar los primeros títulos del Club: EuroCup Women, Supercopa LF Endesa y SuperCup Women en 2021.

Posteriormente, la jugadora renovó para cumplir su tercera temporada, pero una lesión durante la Copa del Mundo, con sus posteriores complicaciones, provocó que tuviera que quedarse en Australia para recuperarse y no pudiera vestir de taronja.

Esta campaña Allen regresa para dar esa continuidad al proyecto en su segunda etapa y seguir escalando y reinando en algunos topes históricos del Club. La jugadora está en el Top 1 de triples (206), Top 2 de tapones (77), Top 5 de puntos (1.198), Top 5 de robos (132) y Top 10 de asistencias (114), todo ello en 95 partidos con la camiseta taronja.

En su primera valoración, una Allen muy emocionada ha asegurado que: “para mí esto es muy especial. Me siento afortunada de ser parte de este equipo. Valencia Basket significa mucho para mí. El apoyo que he recibido con la lesión ha sido muy grande. Por eso lo aprecio, por eso quería volver. Quería jugar ante los aficionados. Significó mucho para mí y para mi familia. Es muy bonito tener un sitio que sientes como tu casa cuando estás tan lejos de tu propia casa. Estoy verdaderamente agradecida por estar aquí y no puedo dar las gracias lo suficiente por todo”.

Quirónsalud, anfitrión

Ximo Montenegro, gerente de Quirónsalud Valencia, ha ejercido como representante del centro hospitalario del evento y ha empezado el turno de intervenciones señalando que “somos patrocinadores, pero sentimos la Cultura del Esfuerzo y queremos seguir apostando por el Valencia Basket, el equipo femenino y todo lo que significa el deporte para Quirónsalud. Estamos muy orgullosos de tener en Valencia a Bec y estamos convencidos de que el naranja va a ser muy fuerte y vamos a conseguir muchas cosas de su mano”.

Por su parte, el director general de Valencia Basket Enric Carbonell, ha compartido que “gracias al equipo de Quirónsalud por formar parte de la Familia Taronja y seguir formando, cada año con una apuesta más fuerte. Este año de una forma más visual en la camiseta del equipo femenino. Para un club de baloncesto cómo es de importante tener unos compañeros de viaje en el ámbito de la salud de los que nos fiemos y con los que estemos a gusto. Quirónsalud es un ejemplo de algo que nos da tranquilidad”.



Carbonell le ha entregado a Ximo Montenegro una camiseta de juego oficial de esta temporada con la leyenda “Quirónsalud 23-24” para escenificar la colaboración entre las dos entidades.

Posteriormente Enric Carbonell ha continuado con su intervención para dar de nuevo la bienvenida al Valencia Basket a Bec Allen destacando que “hay dos hechos que definen lo que es Bec. Después del palizón que se dio para llegar a Valencia desde EE. UU., el miércoles ya quiso estar con el equipo.

Por otro lado, el video de una aficionada recibiendo a Bec después del partido y cómo ella se emociona después de un año. Es una magnifica tiradora de tres y defensora, una jugadora de primerísimo nivel. Es un lujo tener a una jugadora del nivel de Bec en la pista, pero sobre todo es un lujo tener a una persona con el nivel humano que es Bec”.

La australiana indicaba que en su segunda etapa con el equipo “quiero que mi rol sea el de jugadora defensiva que puede bloquear a los rivales. Ser una jugadora que puede parar a las mejores atacantes de los otros equipos. También quiero ser una reboteadora y una jugadora que hace los trabajos pequeños. Es importante tener a alguien que anime dentro de la pista y mantenga al equipo unido”.

Quirónsalud se ha consolidado en los últimos años como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Además de colaborar Proveedor Médico Oficial de la ACB en todas sus competiciones (Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa)., Quirónsalud también es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de la selección española femenina y masculina de balonmano, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

Asimismo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las dos últimas ediciones de la Davis Cup by Rakuten Finals, el Mutua Madrid Open de tenis, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián, o el último Eurobasket femenino disputado en 2021 en España, entre otros.

