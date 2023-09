El líder de Vox en Valencia renuncia a la dedicación exclusiva: "Vox no se vende por unos euros"

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha renunciado este martes la dedicación exclusiva como concejal. "El grupo municipal Vox no se vende por unos euros", ha afirmado minutos antes de celebrarse el pleno municipal este martes.

Es el segundo concejal del partido de Santiago Abascal que renuncia a la dedicación exclusiva que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, había ofrecido a los cuatro concejales de Vox al entender que como "socio preferente", tenían que "posicionarse en los expedientes de las comisiones informativas, analizándolos como si formaran parte del gobierno".

Según ha explicado Badenas, el concejal de su grupo Pepe Gosalbez también pidió su dedicación a tiempo parcial "hace tiempo" y ha dejado la puerta abierta a que lo hagan otros miembros del partido. "Que se queden con la dedicación exclusiva los que no tienen más remedio que los sueldos políticos para vivir", ha indicado.

"Las insidias de Compromís y PSOE, que en la vida civil no son nadie, no se corresponden con Vox, cuyos concejales tenemos civilmente nuestra vida perfectamente solucionada", ha subrayado, y ha añadido: "No necesitamos vivir de sueldos políticos".

Estas renuncias llegan después de que el grupo socialista anunciara una denuncia ante la Agencia Antifraude para que investigara el posible "uso fraudulento" de los recursos públicos, al conceder el sueldo máximo a todos los concejales de Vox.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, ha rechazado interpretar las decisiones políticas de cada grupo y ha asegurado que en cualquier caso "están en su derecho". Ahora, tal y como ha avanzado, estudiarán si ofrecen el salario máximo a otros miembros del consistorio.

Desde el PSOE, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha señalado que al conocer la denuncia del PSPV a Vox "le han entrado los temores".

