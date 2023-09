Vicente Barrera (Vox) destinará ayudas públicas para festejos taurinos en municipios valencianos

Vox quiere promover los festejos taurinos como una forma más de expresión cultural y su entrada en el Gobierno valenciano va a suponer un cambio radical en las políticas públicas dirigidas a este sector.

El vicepresidente valenciano Vicente Barrera (Vox) anunció este lunes que la Generalitat subvencionará con dinero público los festejos taurinos que se celebran en los municipios valencianos, los tradicionales bous al carrer.

Barrera confirmó este nuevo impulso a preguntas de los medios de los medios de comunicación tras el fallecimiento este fin de semana de un hombre al sufrir una cogida en los festejos taurinos de La Pobla de Farnals, en Valencia.

"El riesgo cero nunca va a existir", respondió el dirigente autonómico de Vox y matador de toros, y optó por respaldar estos festejos y así "seguir apostando" por la "cultura" y las "tradiciones", según las declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

"La fiesta de bous al carrer no ha sido subvencionada por las Administraciones públicas, pero lo va a ser a partir de ahora", confirmó el vicepresidente. "Por supuesto, es parte de nuestra tradición y es parte de nuestra cultura", reiteró a continuación.

Barrera avanzó que estos festejos populares tendrán "todo el apoyo" de la Conselleria de Cultura y se comprometió a seguir trabajando para mejorar la seguridad. "Se ha avanzado mucho enlos últimos tiempos y se seguirá avanzando".

"Que hay accidentes desgraciados y que los ha habido siempre y que implica un riesgo, sí" razonó, al tiempo que manifestó que el Gobierno valenciano trabajará para "implementar las mayores medidas de seguridad que existan".

No obstante, el vicepresidente reconoció que "por mucho" que se implementen esas medidas "el riesgo cero no va a existir nunca, como no existe en la circulación, no existe en los parques infantiles o en la feria".

13.000 festejos

La Comunitat Valenciana registra cada verano campañas taurinas de récord, con 13.000 festejos populares en 280 municipios, más de la mitad, aunque la mayoría de todos ellos concentrados en Castellón y Valencia.

Pero estos festejos populares también acumulan decenas de muertos y miles de heridos. Desde 2005, y sin contar la campaña de 2023, han muerto en los bous al carrer en los 55 personas, 34 de ellas entre 2014 y 2022.

Mientras, más de 6.000 personas resultaron heridas de diversa consideración y requirieron de asistencia médica desde el año 2014.

El debate sobre la continuidad de estos festejos ocupa la agenda pública cada temporada. PP y Vox apoyan sin fisuras los bous al carrer, unos festejos que dividen a la izquierda valenciana.

Dirigentes de Compromís como Joan Baldoví han reconocido en los últimos años la necesidad de abrir un debate sobre el futuro de estos espectáculos o realizar consultas populares, mientras que los socialistas se han mostrado divididos en torno a una celebración muy arraigada en la Comunitat Valenciana.

No obstante, y pese a la presión de sus socios, el expresidente Ximo Puig no se planteó su prohibición.

