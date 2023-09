De 'València' a 'Valéncia y Valencia': PP y Vox pactan cambiar la denominación oficial de la ciudad

Valencia puede volver a cambiar de nombre. PP y Vox, que suman mayoría en el pleno municipal, han acordado que la denominación oficial de la ciudad pase a ser "Valéncia" para su uso en valenciano y "Valencia", en castellano. Quedaría, por tanto, eliminada la fórmula "València", con la tilde abierta en la 'e', aprobada por el consistorio de Joan Ribó en 2017 con los votos de Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú.

Así lo comunicó este martes el propio Ayuntamiento de María José Catalá en un breve comunicado. "La comisión municipal de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes ha acordado impulsar el cambio de denominación de la ciudad de València por la doble denominación bilingüe de 'Valéncia' en valenciano y de 'Valencia' en castellano", expuso el consistorio.

Además de recuperar la fórmula en castellano seis años después de su eliminación, ambos partidos han decidido corregir la versión en valenciano "de acuerdo con las Normas de El Puig, Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana, entre otras instituciones", según expusieron.

Se trata de una decisión controvertida, porque la entidad que establece la normativa lingüística del valenciano es la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La misma establece que el nombre de la ciudad es 'València', con la tilde abierta. En consecuencia, el consistorio está apostando por un topónimo no oficial.

Preguntados al respecto, los impulsores del cambio subrayan que hubo un debate interno muy importante en el seno de la AVL, con defensores de la fórmula 'Valéncia', con la tilde cerrada, por ajustarse más a la pronunciación en valenciano de los valencianos y considerar abierta propia de los catalanes.

Tras el acuerdo, según informó el Ayuntamiento, "se inicia el procedimiento del Decreto 69/2017". "Tras los informes necesarios sobre el cambio de denominación de la ciudad, será debatido en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, y una vez remitido el acuerdo plenario a la Generalitat, el Consell aprobará por decreto y de manera definitiva la denominación oficial bilingüe de la ciudad de València", concluyó.

Reacciones

Vox se atribuyó logro de "conseguir que el nombre oficial en Valencia vuelve a ser en español". También "que se elimine la nomenclatura en catalán que el gobierno municipal anterior aprobó en 2017". Sobre el mismo, aseguró que "la corporación actual, dirigida por María José Catalá, lo pretendía mantener".

Según Vox, la propuesta del PP "era mantener la nomenclatura anterior y solamente añadir el nombre en español, es decir: València/Valencia". Para el portavoz del grupo municipal de Vox en el consistorio valenciano, Juanma Badenas, "resultaba incomprensible que la alcaldesa y su equipo respaldaran una denominación en catalán que resultaba ofensiva para la inmensa mayoría de los valencianos".



"Hemos conseguido un acuerdo beneficioso para la sociedad valenciana, que une y no divide, que integra y no destruye", agregó Badenas. "La denominación pertinente en valenciano es la que siempre se ha conocido desde hace siglos, no la que impusieron los catalanistas", zanjó.



En cambio, el concejal de Compromís por València, Pere Fuset, advirtió que el cambio de nombre de 'València' a 'Valéncia/Valencia' va "en contra del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y de la Ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua".



Pere Fuset acusó a la alcaldesa de València de estar "atada de pies y manos por su socio prioritario, Vox, que le ha impuesto una denominación fuera de la normativa oficial". Lo calificó como "un hecho impensable en cualquier sociedad seria, muy lejos del autogobierno sensato y determinado en el que cree la gran mayoría social valenciana".

Informes y tribunales

Compromís, agregó, pedirá un informe a la asesoría jurídica municipal ante "las serias dudas" que le genera a la coalición nacionalista la legalidad del cambio. "La señora Catalá podría estar prevaricando", dijo Fuset.



Además, subrayó que un informe del Gabinete de Normalización Lingüística elaborado por el propio Ayuntamiento de València señala que en el Decreto que regula los criterios y el procedimiento para el cambio de denominación de los municipios de la Comunidad Valenciana, en su preámbulo, indica que debe procurarse evitar la forma bilingüe, porque la misma no responde a la tradición histórica ni lingüística de los pueblos.



En este sentido, el documento señala que debe priorizarse la forma endónima del topónimo; es decir, la denominación valenciana para los municipios de la zona valencianohablante y la denominación castellana para los municipios de la zona castellanohablante.



Además, Fuset agregó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana avala la denominación oficial en valenciano del topónimo de la ciudad de València y que antes del cambio definitivo de nombre, el Consell está obligado a pedir un informe a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

