Un niño de solo 3 años atropella y mata con un camión a otra de 2 en Estados Unidos

Estados Unidos es un país acostumbrado a vivir grandes catástrofes. Aunque sin duda alguna, pocas se pueden comparar con el terrible suceso que ha acontecido en el norte de California. Un incidente entre dos niños pequeños ha terminado con la trágica muerte de uno de ellos tras ser atropellado.

Los terribles hechos se produjeron en una gasolinera. Allí, un camión atropelló a una pequeña de tan solo 2 años causándole la muerte. Sin embargo, lo realmente escabroso e impactante de la historia, es que el autor de este crimen ha sido otro niño pequeño. Las investigaciones han determinado que a los mandos del vehículo se encontraba un menor de solo 3 años.

La familia Sánchez, damnificada por esta terrible historia, ha quedado absolutamente destruida tras la pérdida de Ailahni Sánchez Martínez, la pequeña que falleció tras ser arrollada por un camión mientras estaba con su padre Sandro Sánchez. Tal y como él mismo relataba, ahora él y todo su entorno intentan encontrar consuelo tras la terrible pérdida.

¿Cómo se produjo el fatal accidente?

El propio Sandro Sánchez, padre de la menor, explicaba así lo sucedido. Llegó junto a su familia en su camión de venta de tacos para instalarse junto al edificio de esta gasolinera. En ese momento, otro conductor llegó también con su vehículo de gran tonelaje y lo estacionó. Sin embargo, este se quedó encendido cerca de un surtidor de la propia gasolinera.

Este hombre entró a la tienda y dejó en el vehículo a un niño de tan solo 3 años. Y justo después, se produjo la tragedia. Las investigaciones de las autoridades demostraron después que, tal y como se temía, quien estaba al volante en el momento del accidente era el pequeño, quien se había movido de su asiento al encontrarse solo en el habitáculo. Así lo transmitió la policía de Woodland.

Richard Towle, sargento del Departamento de Policía de Woodland, se mostró muy apenado por lo sucedido mientras emitió el veredicto del siniestro: "Mientras estaban adentro, el niño de 3 años se levantó de alguna manera de su asiento de seguridad y luego el vehículo comenzó a moverse y chocó con la niña".

En estos momentos se ha desatado una enorme contienda entre el propietario del camión que generó el accidente, las autoridades y la familia de Sandro Sánchez, quien asegura que dejar a un niño tan pequeño solo en un vehículo no se puede calificar de accidente. No obstante, de momento no se han presentado cargos por estos lamentables y trágicos hechos.

Ahora, el padre de Ailahni pide justicia mientras muestra ante los medios de comunicación las fotos, los recuerdos y las pertenencias de su hija, a la que ha perdido sin remedio ni solución de manera trágica y violenta. De momento, está recibiendo el apoyo de la comunidad, quienes también piden que se depuren responsabilidades por esta desafortunada tragedia.

Sin embargo, la guerra de Sandro y de su familia no es contra la persona propietaria del camión directamente, sino más bien contra las autoridades. De hecho, el conductor del otro vehículo, en señal de arrepentimiento y duelo, decidió donar todas las ganancias que había generado ese día a la familia de Ailahni para afrontar los gastos legales que les está suponiendo su lucha.

El profesor de derecho y experto en este tipo de casos Michael Vitiello ha expresado lo siguiente sobre esta controvertida y extraña situación: "No encarcelamos a nadie por accidentes extraños. Sí, hay un daño real, pero es por eso por lo que el sistema de daños compensa a las víctimas inocentes. Encarcelar a alguien no ayuda a la familia que ha perdido a un hijo".

Por su parte, Bryan Ayala, amigo de la familia, ha querido agradecer el gesto del conductor del otro camión de comida a pesar de que asegura que no sirve para reparar el daño causado: "Cualquier dinero o cualquier tipo de cosa financiera probablemente no sea la mejor solución, pero al menos es una pequeña ayuda para el funeral".