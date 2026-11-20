Vigo Secreto: la Navidad en la que se prohibieron las luces de Navidad

Para muchos, será impensable. Para otros, habrá que hacer un esfuerzo casi titánico para imaginarlo. Pero lo cierto es que hubo una Navidad en la que Vigo no tuvo luces de Navidad.

Es cierto que no eran LED y que no alcanzaban los 12 millones de bombillas. También lo es que la iluminación no se extendía durante dos meses en medio millar de calles.

Era 1973; por ponerlo en perspectiva, Abel Caballero rondaba los 27 años, estaba preparando su doctorado en Economía en Cambridge, no podía regresar libremente a España por temas políticos y se casó en Lisboa con Cristina Alonso.

Las luces de Navidad en Vigo habían llegado en 1960 por iniciativa de los comerciantes de la ciudad, sin apoyo municipal, al menos hasta una década después. Eran los empresarios los que financiaban los adornos para atraer clientes y eso de iluminar las calles era una costumbre novedosa en el país.

Cadena de sucesos

Pero los últimos meses de aquel 1973 fueron, como mínimo, movidos. El 6 de octubre, Egipto ataca a Israel y comenzó la guerra del Yom Kipur. A mediados de ese mes, comienza a aumentar el precio del petróleo, fruto de la instrumentación política del crudo por parte de los países árabes productores.

En noviembre, varios países europeos, España entre ellos, empiezan a plantear restricciones y medidas de ahorro energético. Alrededor del 22 de diciembre, los productores de petróleo acuerdan una subida extraordinaria de los precios, que tiene una gran repercusión internacional.

Además, días antes, el 20 de diciembre, ETA asesina en Madrid al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en plena crisis política del franquismo.

Todo aquel mejunje político fructificó en una decisión que marcaría la Navidad de 1973 en Vigo. Así lo reflejaba El Pueblo Gallego el 25 de diciembre de aquel año: en portada anunciaba el "espectacular" aumento del precio del petróleo y, como consecuencia de la situación económica, la restricción de las habituales iluminaciones de Navidad.

Solo dos árboles iluminados

La austeridad marcó aquella campaña navideña, aunque tuvo dos excepciones. Según recogía la prensa de la época, únicamente pudieron instalarse bombillas en el abeto de la plaza de España y en el árbol situado frente a la oficina principal de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, en García Barbón, actual y recién aseada sede de Abanca.

Este último ya era uno de los símbolos navideños de la ciudad. La entidad financiera había comenzado a instalar un gran árbol frente a su sede durante la década de 1960, cuando las decoraciones luminosas todavía eran una novedad.

Fueron esas luces las que guiaron progresivamente las del resto de Vigo. En 1965, el comerciante Otilio Carracedo presumía de que habían instalado hasta 4.000 bombillas en Marqués de Valladares. Incluso consiguieron que la Cabalgata de Reyes modificase su recorrido para pasar bajo ellas.

El Concello no comenzó a implicarse hasta 1970, durante el mandato de Antonio Ramilo. Aquel año se iluminaron algunos árboles de la Alameda, varias farolas y el Olivo, mientras se animaba a los comerciantes a decorar sus respectivas calles mediante incentivos fiscales.

Pero en 1973, mientras el mundo afrontaba una de las mayores crisis energéticas del siglo XX, los vigueses celebraron una Navidad austera en lo lumínico, muy distinta a la que habían comenzado a conocer.

Sin arcos de luces en las calles y con apenas dos árboles encendidos, la ciudad recuperó involuntariamente la sobriedad de otras épocas.