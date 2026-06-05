Vigo Secreto: la iglesia escondida en O Castro que recuerda a un templo romano

Cuántas veces los vigueses y las viguesas han escuchado que su "ciudad es fea" o "qué tiene Vigo aparte de las Islas Cíes". Afirmaciones falaces que no valoran el legado arquitectónico de la ciudad, muchas veces olvidado, tanto en el centro como en la periferia.

Una de las obras más sorprendentes de la arquitectura olívica es la Iglesia de la Soledad, que destaca por su parecido con un templo romano. Ubicada en la Atalaya de O Castro, fue diseñada por una de las figuras más destacadas del siglo XX en Vigo, Antonio Cominges.

Se trata de una iglesia de estilo neoclásico, inspirada en la parisina Magdalena de Bartolomé Vignon. Promovida por el entonces obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo-Garay, se construyó entre los años 1957 y 1963.

Desde entonces, pasa desapercibida por muchos vigueses y viguesas. Su ubicación complica su visita, ya que no se sitúa en una calle de habitual tránsito —número 8 de la calle de Feliciano Rolán—.

La fachada principal sorprende a cualquier viandante. Un pórtico con cuatro enormes columnas —tetrástilo— atrapa todas las miradas gracias a estar presentes todos los elementos de la orden jónica, asemejándose así a un templo romano o renacentista.

"En la entrada principal se mantiene el sistema clásico y en cada ángulo del paramento frontal se incorpora una pilastra jónica", como explica el Concello de Vigo en su página web.

Cominges, imprescindible

Vigo fue el hogar de grandes arquitectos a principios del siglo XX. Antonio Palacios, Michel Pacewitz o Jenaro de la Fuente son algunos de los más recordados, pero quizás es el heredero estilístico de Manuel Gómez Román, Antonio Cominges, una de las figuras más relevantes y olvidadas del pasado olívico.

Nacido un 24 de julio de 1897, desarrolló su carrera profesional en su ciudad natal, Vigo, desde 1924 hasta 1974. Además, fue arquitecto municipal de Santiago de Compostela (1930) y de Lavadores (1941), así como ejerció para la Caja de Ahorros Municipal de Vigo.

Cominges cuenta con una extensa obra en la ciudad olívica. Influido por Gómez Román y Palacios, su estilo sigue conceptos historicistas y regionalistas. "Ese lenguaje puede que estuviera marcado por la especialización de su obra, centrada en la construcción de edificios religiosos de culto (iglesias) o residenciales (conventuales) y educativos (colegios)", apuntan desde el Concello de Vigo.

Chalet para Enrique Lorenzo, obra de Antonio Cominges Concello de Vigo

Claro ejemplo de ello es la Iglesia de la Soledad, aunque también otras de sus obras distribuidas por toda la ciudad: la capilla del colegio de los Jesuitas (1950), la iglesia de Fátima (1951), la iglesia del Carmen (1951), la iglesia del Sagrado Corazón de María (1953), San Martiño de Coia (1953) o Nuestra Señora de la Consolación (1954).

Cominges es también autor del Colegio Hogar de San Roque y del Instituto Santa Irene, así como de la antigua sede del Celta, el chalet elaborado para Enrique Lorenzo. Sin duda, se trata de uno de los arquitectos más prolíficos de la ciudad, que ha participado en el diseño de algunos de los edificios más reconocidos por los vigueses y las viguesas.

Instituto Santa Irene, obra de Antonio Cominges Concello de Vigo

Durante este tiempo nunca dejó atrás su faceta como docente de la EAO de Vigo, en la que impartió clases de Geometría Descriptiva, Dibujo Arquitectónico, Estereotomía y Construcción desde 1924 hasta el año 1964. Esta labor docente le permite entrar en contacto directo con los canteros y maestros de obras de la ciudad y la comarca.