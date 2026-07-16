¿Por qué los dentistas recomiendan revisar la salud bucodental antes de las vacaciones?

Los especialistas recuerdan que la prevención es clave y que una revisión dental puede evitar urgencias y ayudar a detectar problemas que todavía no presentan síntomas

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Con la llegada del verano cambian las rutinas, los horarios y también algunos hábitos relacionados con la alimentación y el cuidado personal. Comidas fuera de casa, helados, refrescos, bebidas alcohólicas o un mayor consumo de productos azucarados forman parte de unas semanas en las que resulta habitual relajar también la higiene bucodental.

Sin embargo, los doctores y odontólogos recuerdan que este es precisamente uno de los momentos del año en los que más conviene prestar atención a la salud de la boca. Una revisión antes de las vacaciones puede ayudar a detectar pequeñas caries, inflamaciones de las encías o problemas en implantes y prótesis que, si pasan desapercibidos, pueden acabar convirtiéndose en una urgencia cuando estamos lejos de casa.

"La prevención sigue siendo el tratamiento más eficaz", explican desde MAEX Pousa, clínica dental con sedes en Vigo y Pontevedra. "Muchas patologías bucales evolucionan sin dolor en sus primeras fases, por lo que una revisión periódica permite actuar antes de que aparezcan complicaciones".

Interior clínica Maex Pousa. Cedida

Las encías, las grandes olvidadas

Más allá de los dientes, los profesionales insisten en la importancia de vigilar el estado de las encías. Su inflamación o el sangrado durante el cepillado suelen ser los primeros signos de enfermedad periodontal, una patología muy frecuente que, si no se trata a tiempo, puede comprometer la estabilidad de las piezas dentales.

Una higiene dental profesional, acompañada de una revisión clínica, permite eliminar la placa bacteriana y el sarro acumulados, además de valorar el estado general de la boca y ofrecer pautas personalizadas para mantener una correcta salud oral durante los meses de verano.

Una oportunidad para empezar las vacaciones con tranquilidad

Con el objetivo de fomentar la prevención, MAEX Pousa ha puesto en marcha una campaña estival que estará disponible entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

Durante ese periodo, los nuevos pacientes podrán realizar su primera visita gratuita, que incluye una valoración personalizada por parte del equipo odontológico, y quienes acudan para una higiene dental recibirán además un set completo de higiene bucodental para continuar con el cuidado de su sonrisa durante las vacaciones.

La iniciativa busca animar a los pacientes a incorporar la revisión dental como un hábito más de preparación para el verano, del mismo modo que se revisa el coche antes de un viaje o se prepara la maleta antes de salir.

Clínica Maex Pousa. Cedida

Un referente en salud bucodental en Vigo y Pontevedra

Con una trayectoria consolidada en ambas ciudades, MAEX Pousa se ha convertido en un referente en odontología gracias a un modelo asistencial centrado en la excelencia clínica, la atención personalizada y la prevención.

Su equipo multidisciplinar está especializado en el diagnóstico y tratamiento de todas las áreas de la odontología, con especial experiencia en el cuidado de las encías y la salud periodontal, uno de los pilares fundamentales para conservar la dentición a largo plazo.

Porque disfrutar del verano también pasa por hacerlo sin molestias, sin urgencias dentales inesperadas y con la tranquilidad de saber que la salud bucodental está en las mejores condiciones.