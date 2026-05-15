Sanidade reivindica el liderazgo de Galicia en la lucha contra el VIH Xunta de Galicia

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó este viernes el liderazgo de Galicia en la erradicación del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual como problema de salud pública en el horizonte de 2030, a través de las medidas recogidas en el Plan gallego de infecciones de transmisión sexual 2026-2030.

Así lo ha señalado en Vigo durante el acto de presentación de los cómics elaborados dentro de la acción 'VIH Cómics: do paper al papel', coordinada por el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, con el objetivo de plasmar en cómics cinco estudios sobre el VIH publicados en importantes revistas científicas.

El conselleiro de Sanidad valoró el trabajo realizado por los investigadores para unir conocimiento científico de primer nivel con un formato innovador, accesible y cercano a la ciudadanía. También mencionó la utilidad de los materiales realizados y señaló que la Dirección General de Salud Pública podrá acercarlos a centros de salud y distintos ámbitos asistenciales y educativos.

Eva Poveda, directora del IIS Galicia Sur, ha destacado la importancia de trasladar los avances científicos a la sociedad y hacerlos más accesibles para la ciudadanía.

Plan gallego de infecciones de transmisión sexual

Gómez Caamaño señaló el contexto nacional y europeo de incremento de las infecciones de transmisión sexual y los cambios en los patrones sociales y de comportamiento sexual. Al mismo tiempo, indicó los importantes avances en las herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Por ello, la Consellería de Sanidad incorpora medidas como el cribado oportunista de VIH en los tramos de edad de mayor incidencia. Esto facilita un diagnóstico temprano mediante pruebas accesibles y gratuitas, evitando complicaciones médicas y reduciendo la transmisión comunitaria.

Esta iniciativa se recoge en el Plan gallego de infecciones de transmisión sexual 2026-2030, que cuenta con una inversión superior a los 195 millones de euros. Se trata de una hoja de ruta consensuada con la Dirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud y con el departamento autonómico de Juventud, además de avalada por diferentes sociedades científicas.