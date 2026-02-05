Protestas por la falta de personal en el centro de salud de la calle Cuba, en Vigo: "28 días para una cita"

Protestas por la falta de personal en el centro de salud de la calle Cuba, en Vigo Treintayseis

Decenas de profesionales y pacientes del centro de Atención Primaria de la calle Cuba, en Vigo, se han concentrado durante la mañana de este jueves frente a las puertas del centro para protestar contra la falta de profesionales en los centros de salud de la ciudad. Una situación que, denuncian, se está "cronificando en el tiempo" y "generalizando en toda la ciudad".

Al grito de "queremos más atención primaria" y "trabajo precario, atención precaria", han denunciado la falta de recursos del centro, que actualmente tiene sin cubrir siete plazas de profesionales. "La sobrecarga de trabajo generada por estas plazas sin cubrir está generando una situación totalmente insostenible", denuncian desde la comisión del centro.

Además, señalan que todo esto repercute en la calidad de la actividad asistencial del centro, con listas de espera de incluso semanas para ser atendido. "Menos de 10 días de espera es imposible. Anteayer intenté pedir una cita con mi médico de cabecera y me la dieron dentro de 28 días", explica un paciente del centro.