La unidad municipal de drogodependencias de Cangas (Pontevedra) atiende a más de 250 personas al año

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado este martes el esfuerzo de la Xunta a la atención a la salud mental en la comarca de O Morrazo, con la integración en el Sergas de la unidad municipal de drogodependencias de Cangas. Esta atiende cada año a más de 350 personas de los ayuntamientos de Cangas, Moaña y Bueu.

Gómez Caamaño, que ha visitado la unidad, ha reconocido el trabajo de un equipo interdisciplinar formado en Cangas por personal de psiquiatría, de psicología clínica, enfermería, auxiliar de enfermería, trabajo social y administrativo, junto con la función preventiva en la que colabora la Dirección Xeral de Saúde Pública.

En particular, como detalla Europa Press, esta unidad registra una actividad creciente, ya que en 2024 atendió a casi 280 personas y en 2025 fueron más de 350, sumando 58 nuevas altas. La mayoría de las personas son tratadas por adicción a la cocaína, a la heroína y al alcohol.

El conselleiro de Sanidade ha celebrado haber conseguido la meta de integrar 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia en el Sergas, con un cuadro de personal de 95 plazas que atienden a más de 7.100 pacientes al año.

De esta forma, ha resaltado que la Xunta dedica este 2026 más de 4,8 millones de euros a estos dispositivos, que hasta el momento estaban financiados por el Gobierno gallego a través de un convenio con la Federación galega de municipios e provincias. Además, este mes se incorporará un nuevo psicólogo clínico al centro de salud de Moaña.

También ha indicado que el Sergas pondrá en marcha, también este mes, la Rede de psicólogos clínicos en atención primaria con la contratación de 21 nuevos profesionales en toda Galicia. Estos se suman a los siete ya existentes en los centros de salud.