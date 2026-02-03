Estos son los ocho proyectos de innovación que se probarán en el Living Lab de Vigo del Meixoeiro

El Hospital del Meixoeiro de Vigo, a través de su Living Lab, acogerá las pruebas en contornos reales de ocho proyectos de innovación seleccionados por la red de Living Lab de Saúde de Galicia (LABSAÚDE).

De los 16 presentados, el comité ha elegido estos ocho por su grado de innovación, viabilidad y alineación con las estrategias de la Consellería de Sanidade, y se pondrán en marcha para realizar pruebas piloto en un entorno real.

Estos proyectos pertenecen a empresas del sector de la salud, biomedicina e innovación sanitaria y tienen diferentes objetivos.

Proyectos seleccionados