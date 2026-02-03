Estos son los ocho proyectos de innovación que se probarán en el Living Lab de Vigo del Meixoeiro
Se trata de los seleccionados por LABSAÚDE, de entre 16 presentados, que destacan por su grado de innovación, viabilidad y alineación con las estrategias de Sanidade
El Hospital del Meixoeiro de Vigo, a través de su Living Lab, acogerá las pruebas en contornos reales de ocho proyectos de innovación seleccionados por la red de Living Lab de Saúde de Galicia (LABSAÚDE).
De los 16 presentados, el comité ha elegido estos ocho por su grado de innovación, viabilidad y alineación con las estrategias de la Consellería de Sanidade, y se pondrán en marcha para realizar pruebas piloto en un entorno real.
Estos proyectos pertenecen a empresas del sector de la salud, biomedicina e innovación sanitaria y tienen diferentes objetivos.
Proyectos seleccionados
- LIVEWELL: De la empresa Dimensiona Consultoría Tecnolóxica, S.L, presenta una plataforma de analítica clínica conectada que integra un dispositivo portátil que interpreta resultados y sugiere acciones según guías clínicas.
- SIDF: De Entrena y salud Soc. Coop. Galega, ofrece una plataforma digital de evaluación integral para la detección precoz de fragilidad en mayores.
- VACOGRIP: De Gripwise Tech, LDA (Portugal), que desarrolla un dinamómetro médico con sensores avanzados que conectados a una plataforma digital permiten la evaluación rápida de la fuerza, la fragilidad, la movilidad y la estimación del riesgo de caídas.
- MIND3D: Del Grupo Tecnolóxico Arbinova, S.L., introduce un método de planificación neuroquirúrgica personalizada para pacientes con meningiomas asociados a la deterioración cognitiva o demencia temprana.
- OPTIMAG-DEM: De Qubiotech Health Intelligence, S.L., ofrece una herramienta que planifica la mejora del proceso diagnóstico de demencia y/o deterioros cognitivos mediante biomarcadores de neuroimagen.
- D40PRO-LLV: De Ad hoc developments S.L., ofrece una terminal asistencial mixta adaptada en la que se combina, en un dispositivo fijo, funciones de vídeo, comunicación, teleasistencia y coordinación profesional, con un módulo de comunicación avanzada compatible con sensores IoT (temperatura, movimiento, humedad, caída, pulsador de emergencia) para la creación de un entorno domótico asistencial.
- SERENIA: Presentado por Serenia Solutions S.L., es un asistente virtual inteligente para acompañamiento emocional, estimulación cognitiva y apoyo personalizado a personas mayores, que emplea tecnologías de IA y machine learning para mantener conversaciones naturales con ellas y monitorizar cambios en emociones, lenguaje y patrones de uso.
- InmeRsiVa: De Insati Innovation, S.L, emplea la realidad virtual inmersiva como herramienta terapéutica no farmacológica para la estimulación cognitiva de pacientes con deterioro cognitivo leve o moderado.