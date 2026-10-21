El Hematofesti se muda de Galicia a Madrid con una actuación especial de Amaral

El Hematofesti se mudará a Madrid el próximo 14 de noviembre, cuando Amaral protagonice el Petisco Hematofesti en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes. De esta forma, el festival que combina música, humor y literatura calentará motores de cara a su próxima edición, en abril de 2027.

A principios de mes, Hematofesti anunció que dejaba atrás su habitual cita en noviembre para celebrar su tercera edición en abril de 2027. A su vez, comunicó que estos meses calentaría motores con un nuevo evento: Petisco Hematofesti.

Por el momento, han avanzado dos fechas. La primera será en Madrid y estará protagonizada por una actuación especial del mítico dúo Amaral. Se celebrará el próximo 14 de noviembre, de 11:45 a 14:00 horas, en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes.

La cita contará con la participación de artistas de la talla de Ignatius Farray, Paula Carballeira y Lucía Aldao. Además, se ofrecerá una presentación acompañada de una degustación de gastronomía gallega. El evento será gratuito, con reserva previa por invitación, y estará abierta al público infantil.

Por otro lado, la escritora y directora del Hematofesti, Ledicia Costas, avanzará las novedades y las bases de la tercera edición del festival que combina música, humor y literatura y que se celebrará en Vigo en abril de 2027.

La organización también celebrará un Petisco Hematofesti en Vigo el próximo 21 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Vitruvia Café. Asimismo, han explicado que el cambio de fechas de noviembre a abril se ha realizado para coincidir con el cumpleaños de Hematocrítico y con el Mes del Libro Infantil.

Cabe recordar que el Hematofesti nació en 2024 a partir de una idea de Miguel A. López, Ledicia Costas y el ilustrador y cineasta Alberto Vázquez. La muerte inesperada de Miguel, conocido en redes como el Hematocrítico, motivó que el proyecto se transformase en un homenaje a su figura.