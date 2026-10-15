Galicia estará representada en el Benidorm Fest por la viguesa Dani Dicostas

Un total de 18 artistas han sido seleccionados de entre 900 candidaturas para participar en la próxima edición del Benidorm Fest. Entre ellos, una gallega, la viguesa Dani Dicostas. Se trata de una joven de esencia pop, cuyos temas navegan entre la melancolía y la diversión.

Dani Dicostas ha lanzado tres discos al mercado: "Veinte", que vio la luz en 2020; "Posdata", tres años después, y "Amores pasajeros", publicado en este 2026. Este último trabajo ha contado con un amplio abanico de referencias, como Suki Waterhouse, Sabrina Carpenter y Djo.

Recientemente, ha lanzado una colaboración con La Casa Azul, "En Mi Cabeza". Además, el Primavera Sound la ha confirmado como parte del cartel de su edición de 2027. Sobre su tema para el Benidorm Fest y en una entrevista concedida a "RTVE Play", la viguesa ha adelantado que será "muy pop": "Voy a intentar hacer una reivindicación de un 'show' muy pop", ha dicho.

La gallega tratará de alzarse con la victoria en un certamen en el que también participará el grupo valenciano Bombai, Vicco, que prueba de nuevo suerte; Merche, Andrés Koi o Ladilla Rusa, según ha dado a conocer RTVE en una rueda de prensa celebrada en Prado del Rey, Madrid.

En el listado completo de artistas que participarán en el Benidorm Fest 2027, recogido por Europa Press, figuran Alba Morena, Andrés Koi, Bombai, Chema Rivas, Dani Dicostas, Fran Tuduri, Gale, Isabel Aaiún, Ladilla Rusa, Merche, Pipiolas, Polo Nández y Sebastián Llosa, Rossa, Sara Abad, Sev's, Suzete, Tami Tamako y Vicco. Las canciones con las que competirán se presentarán el próximo 17 de diciembre.

Respecto al proceso de selección, RTVE ha informado que un total de 896 canciones fueron recibidas durante los 115 días que permaneció abierta la convocatoria, 350 de ellas en las últimas 24 horas. RTVE abrió este año la convocatoria antes, con el objetivo de mejorar la planificación del proceso y disponer de más tiempo para trabajar posteriormente con las propuestas seleccionadas.

El certamen se celebrará del 23 al 30 de enero: habrá dos semifinales el martes 26 y el jueves 28, el sábado 30 resolverá durante la gran final el misterio de quién sucederá a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa, Melody y Tony Grox & Lucycalys en la lista de ganadores del certamen.