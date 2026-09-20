La Xunta prepara una nueva edición del festival Son&Mar en Vigo para celebrar el Xacobeo 2027

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha avanzado este domingo que el gobierno gallego ya trabaja en una nueva edición del ciclo de conciertos Son&Mar tras el "éxito total" de este año. La representante autonómica ha hecho balance del evento celebrado este mes en el Muelle de Transatlánticos del Puerto de Vigo.

"Nuestra ciudad necesita eventos como Son&Mar, Galicia Fest, Xornada Cultura Mar de Galicia o Musicav, que se celebrará en octubre para dar visibilidad al talento local que hasta ahora no tenía espacios", ha afirmado Ortiz, que ha destacado que este ciclo de conciertos completa la mayor oferta cultural de la ciudad olívica.

Con este objetivo, ha avanzado que ya trabaja en la próxima edición del ciclo Son&Mar. "Fue un éxito total de público muy variado, desde la tradición del Orballo Cultural a los hijos de los años 90 o A Movida viguesa, respondiendo a las perspectivas y cubriendo un vacío evidente en el programa municipal, por lo que es necesario darle continuidad durante el Xacobeo 2027", ha señalado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha indicado que "Son&Mar vaya a tener una segunda edición es una muy buena noticia, y también la confirmación de que el festival funcionó. Vigo pudo gozar de cerca de una treintena de conciertos gratis, con propuestas para públicos muy diferentes".

El responsable de la promotora organizadora, José Patiño, también ha resaltado que el ciclo de conciertos "convirtió el Muelle de Transatlánticos en uno de los grandes puntos de encuentro musical de la ciudad durante seis jornadas con una programación marcada por la variedad de estilos". Del 4 al 13 de septiembre, Son&Mar reunió a 42.000 personas y 41 artistas.