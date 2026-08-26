Vigo despedirá el verano con "una gran representación musical" en Porta do Sol

El verano llega a su fin, pero Vigo sigue teniendo ganas de divertirse y emocionarse. El Concello ha organizado una "gran representación musical" para el próximo sábado 29 de agosto, un espectáculo "completamente gratuito".

Así lo ha confirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha anunciado que el "concierto de acción" tendrá lugar en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas del próximo sábado 29 de agosto.

"Vamos a hacer una gran representación musical, un concierto de acción", ha aseverado el regidor olívico, que ha explicado que actuará la banda de Matamá junto con el saxofonista Rafael Ibarra y Barafunda.

Los artistas llevarán a cabo una representación musical para las familias, destinada a los niños y niñas vigueses. Caballero ha asegurado que la actuación, titulada 'Sinfonía de Soños', será "un gran espectáculo".